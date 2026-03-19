Трейлер «Человека-паука: Новый день» набрал рекордные 500 млн просмотров за сутки

Издание Global Box Office сообщило, что количество просмотров первого трейлера фильма «Человек-паук: Совершенно новый день» достигло 500 млн. Таким образом, ролик стал первым в истории, собравшим такое число просмотров за первые сутки.

По данным СМИ, ранее рекорд принадлежал трейлеру игры GTA 6 — он набрал 475 млн просмотров за 24 часа на разных платформах. При этом компания Sony Pictures пока не раскрывала официальную статистику ролика.

«Человек-паук: Совершенно новый день» выйдет в мировом прокате 31 июля. К главным ролям вернулись Том Холланд, Зендея и Джейкоб Баталон. В ленте также появятся Халк и Каратель. Режиссёром картины выступил Дестин Дэниел Креттон — автор другого супергеройского фильма киновселенной Marvel, «Шан-Чи и легенда 10 колец».