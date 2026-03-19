Одиночество и мутация: что известно о фильме «Человек-паук: Новый день»

Компания Marvel выпустила первый трейлер ленты «Человек-паук: Новый день» — четвертой части серии фильмов об этом супергерое, которого играет британский актер Том Холланд. Что известно о картине — в материале «Вечерней Москвы».

Дата выхода

Премьера фильма в мировом прокате состоится 30 июля 2026 года.

Сюжет

Сюжет разворачивается спустя четыре года после событий фильма «Человек-паук: Нет пути домой». Мир забыл о личности Питера Паркера, о нем не помнят даже его друзья и девушка Эм-Джей. Теперь все его существование подчинено борьбе с преступностью. Постоянные нагрузки провоцируют в нем мутацию — он обретает способность выделять органическую паутину. Это изменение делает его сильнее, но привлекает тех, кто раньше обходил Человека-паука стороной. К тому же, расследуя серию преступлений, Паркер узнает большую тайну и сталкивается с последствиями своего прошлого.

В ролях:

Том Холланд — Питер Паркер, Человек-паук;

Зендея — Мишель «Эм-Джей» Джонс-Уотсон;

Джейкоб Баталон — Нед Лидс;

Джон Бернтал — Фрэнк Касл, Каратель;

Марк Руффало — Брюс Бэннер, Халк;

Майкл Мэндо — Мак Гарган, Скорпион;

Марвин Джонс III — Лонни Линкольн, Могильщик

и другие актеры.

Создатели:

режиссер — Дестин Дэниел Креттон;

продюсеры — Кевин Файги и Эми Паскаль;

сценаристы — Крис Маккенна и Эрик Соммерс;

оператор — Бретт Павлак;

композитор — Майкл Джаккино;

художник-постановщик — Чарльз Вуд.

Съемки и производство

О том, что «Человек-паук: Новый день» находится в разработке, было объявлено еще в августе 2019 года. В феврале 2025 года стало известно, что съемки начнутся в середине того же года в Лондоне. Том Холланд, исполнивший главную роль, заявил, что лента станет «новым началом» в серии фильмов о Человеке-пауке. Позже стало известно, что к актерскому составу присоединился Джон Бернтал, сыгравший Карателя в других фильмах Кинематографической вселенной Marvel (КВM).

Продюсер Кевин Файги отметил, что после финала прошлой части зрители впервые увидят Холланда в виде «настоящего Человека-паука», так как теперь Питер Паркер будет бороться с преступностью на улицах Нью-Йорка, а не спасать всю Вселенную. Именно по этой причине Marvel решила добавить в новый фильм «уличных» персонажей, таких как Каратель. Затем стало известно, что к актерскому составу присоединились Марк Руффало, играющий роль Халка, а также Майкл Мэндо, который появлялся в фильме «Человек-паук: Возвращение домой» в роли суперзлодея Скорпиона.

Съемки стартовали 3 августа 2025 года в Глазго (Шотландия) в таких локациях, как Мерчант-Сити, Джордж-сквер и Тронгейт. По словам Холланда, он был рад вернуться к съемкам на натуре, так как прошлую часть из-за пандемии COVID-19 снимали в павильонах. Также съемки проходили на территории Бруквудского кладбища в английском графстве Суррей. В сентябре съемочный процесс велся в павильонах студии Pinewood, а позднее — в Лондоне и на территории дорчестерской тюрьмы в Англии.

Актриса Зендея, исполняющая роль Эм-Джей в фильмах про Человека-паука, также снялась в картине «Вот это драма!», где сыграла главную роль вместе с Робертом Паттинсоном.