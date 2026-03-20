Французская публика увидит «другое кино» из России

Во Франции открылся Фестиваль российского кино «Другая Россия», который пройдет в нескольких кинотеатрах Парижа и ближайших к нему городов.

На 19 марта запланирован показ короткометражного документального фильма «Жертва вечерняя» Александра Сокурова, которому будет предшествовать чествование режиссера.

В программе также участвуют его картины: «Дмитрий Шостакович. Альтовая соната» 1981 года, созданная совместно с ушедшем из жизни в 1996-м Семеном Арановичем, а также «Записная книжка режиссера», впервые показанная осенью на Венецианском кинофестивале.

Последний по времени фильм Сокурова длится более пяти часов и охватывает 1967-1991 годы. События рассматриваются в двух измерениях. Хроника политической и культурной жизни СССР и России показана в контексте мировой истории, вплоть до замужества Софи Лорен и выхода альбома «Битлз».

«Это мой первый фильм, где я был прямым участником событий, - рассказал Александр Сокуров. - Обычно я выдумываю, сочиняю, а тут собирал факты и эпизоды… Я не использую аналитику как инструмент. Это синтез. Смотрите, оказывается, и такое тоже было. То, что 30 лет волновало предшественников, волнует людей и сегодня».

Представят еще одну картину из венецианской программы, получившую приз зрителей в секции «Дни Венеции». Сняла ее россиянка из Амстердама Владлена Санду, ученица Алексея Учителя. «Память» – воспоминание и осмысление чеченского детства режиссера с его потерями и травмами.

У французской публики будет возможность увидеть последний фильм Натальи Назаровой, ушедшей из жизни после неизлечимой болезни совсем недавно. Ее «Филателия» получила главный приз на выборгском кинофестивале «Окно в Европу», три награды на Каирском международном кинофестивале категории «А» и многих других, но никто из наших прокатчиков не захотел ее показывать, считая коммерчески бесперспективной. Только усилиями благородных двух продюсеров удалось довести ее до отечественной публики.

В ретроспективе участвуют: «Поручик Киже» Александра Файнциммера, снятый в 1934 году с участием Михаила Яншина и Эраста Гарина, «Иван Грозный» Сергея Эйзенштейна, «Гамлет» Григория Козинцева, советская киноверсия оперетты Дмитрия Шостаковича «Черемушки» Герберта Раппапорта, «Иван Денисович» Глеба Панфилова по «Одному дню Ивана Денисовича» Александра Солженицына с Филиппом Янковским в главной роли.

Анимационную картину «Ненаписанная пьеса» представит режиссер Ирина Литманович. Она рассказывает о судьбе выдающегося драматурге Александра Володина.

Показы пройдут в Париже и в расположенных поблизости Таверни и Сюрене.