Netflix изменит стратегию выпуска сериалов

Издание Deadline сообщило, что стриминговый сервис Netflix планирует изменить стратегию выпуска сериалов. Компания перестанет разделять показы сезонов шоу.

Ещё при запуске стримингового гиганта, он предоставил уникальный подход к просмотру своих проектов, выпуская сразу весь сезон своих оригинальных сериалов. Однако к четвёртому сезону «Очень странных дел», вышедшему в 2022 году, Netflix изменил стратегию — некоторые шоу выходили с перерывами между сериями.

В Deadline отметили, что с каждым годом подобный подход становился менее актуальным. В 2025 году Netflix выпустил только два проекта не сразу: пятый сезон «Очень странных дел» и второй сезон «Уэнсдей». При этом в 2026 году состоялась разделённая премьера лишь одного шоу — четвёртого сезона «Бриджертонов». Последующие проекты Netflix, такие как пятый сезон сериала «Внешние отмели», планируют выпустить целиком.