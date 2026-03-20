Названы даты выхода фильмов «Лило и Стич 2» и «Суперсемейка 3»

Стали известны даты выхода продолжений фильмов "Лило и Стич" и "Суперсемейка". Вторая часть лайв-экшн ремейка истории о дружбе гавайской девочки и инопланетного зверя выйдет 26 мая 2028 года, премьера триквела мультфильма о семье супергероев намечена на 16 июня 2028 года.

© Российская Газета

Как передает издание Deadline, эти даты официально обозначил генеральный директор Disney Джош Д`Амаро на собрании акционеров.

Игровая версия "Лило и Стича" стала первой картиной, преодолевшей отметку в миллиард долларов в 2025 году, и одним из немногих фильмов прошлого года, собравших миллиард долларов: 423,7 миллиона долларов в США и 614,2 миллиона долларов в остальных странах.

Что же касается "Суперсемейки", то две предыдущих ленты франшизы собрали в мировом прокате 1,87 миллиарда долларов. Вышедший в 2018 году сиквел стал седьмым самым кассовым анимационным фильмом за всю историю.

Режиссерское кресло "Суперсемейки 3" займет Питер Сон, известный по работе над другим проектами студии Pixar: "Хороший динозавр" и "Элементарно".