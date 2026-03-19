Медведь против дебютантов: какие сериалы стоит ждать на стримингах

В Москве продолжается юбилейный V фестиваль контента стриминговых платформ ORIGINAL+, на котором с 18 по 20 марта намерены показать немало сериалов и шоу. В конкурсе сериалов в 2026 году представлены, в том числе, проекты, которые уже доступны на стримингах, однако в регламенте нет правила показа только первой серии сезона.

Зрители программы ORIGINAL+ могли одними из первых увидеть эпизоды, которые являются нервом сериала. Помимо показов фестиваль также стал площадкой для дискуссии. На событии побывал и специальный корреспондент НСН, чтобы узнать все о дебютантах и мультижанровости в кино.

ГОРДОСТЬ БЕЗ ПРЕДУБЕЖДЕНИЯ

В число проектов конкурса сериалов фестиваля в 2026 году попал ромком «Гордость», который с 5 марта представили на онлайн-кинотеатре Wink. Проект создан при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») .

В центре сюжета – талантливая повар-стажер Алана. Девушка, проживающая в Москве, сталкивается с требованием отца вернуться в Северную Осетию и выйти замуж. Тогда героиня решает привести из столицы «неудачного жениха», чтобы отец его отверг. Принять участие в этой свадебной авантюре соглашается бармен-мечтатель Макс.

По словам режиссера сериала Сергея Арутюняна «Гордость» - яркий, красочный сериал в осетинском сеттинге. Творческая команда стремилась использовать в кадре много местной фактуры, пейзажей и работали с местными актерами для наибольшей аутентичности.

«Гордость у нас так или иначе – движущая сила. В случае с героиней Аланы гордость - большой мотив, то, с чего она начинает. Мы в принципе в этой истории много рассуждаем на тему того, что есть гордость, что есть принципы. Где они должны быть недвижимы, а где ими можно поступиться», - заметил он.

«Гордость» стала дебютной ролью для актрисы Аланы Чочиевой. По ее словам, сценарий зацепил сразу, тем более что у героини то же имя, а за сериалом стоит культовая «Студия Видеопрокат», которая когда-то представила сериал Happy end с Леной Трониной и Денисом Власенко.

«Я подумала, что надо брать эту роль и пришла на пробы с осетинским пирогом. Это был пирог со свекольной ботвой. Он сезонный, редкий и самый дорогой», - заметила девушка.

Артистка уточнила, что никогда не была в Осетии, родилась и выросла во Владимире, куда когда-то переехали ее родители. Чочиева подчеркнула, что до съемок в проекте была далека от корней, но «Гордость» помогла ей пройти путь самоидентификации.

«Для меня было важно заслужить какое-то признание своего народа. Я знала, что будут говорить, когда я не жила в Осетии, не знала осетинский язык. Не хотела ничего учить, потому что были различные моменты. Для меня это был вызов, и в какой-то момент я поняла, что мне очень нужно быть со своим народом», - также добавила она.

Среди прочего Чочиева поделилась и личным рейтингом осетинских пирогов, выделив уалибах (пирог с сыром), цахараджын (с батвой) и балджын (с вишней).

Алексей Онежен, который сыграл Макса в проекте, со своей стороны заметил, что съемки проходили в сентябре-октябре, но погода благоволила процессу.

«Каких-то искренних семейных моментов было очень много. Я очень рад, что у меня такое теплое знакомство с осетинской культурой. Мне очень нравится менталитет этого народа, ритм города Владикавказ. В Москве мы в суете сует, нас съедает это. Я как и персонаж немного начинал ассимилироваться к Северной Осетии, мне там становилось хорошо, и по домашнему», - рассказал он.

СЛОЖНЫЙ, НО СЧАСТЛИВЫЙ ЖАНР

Также при поддержке ИРИ был снят сериал «Время счастливых», который можно увидеть с 5 марта в онлайн-кинотеатрах Start и Okko. Представляя проект в ходе дискуссии, шеф-редактор ИРИ Дарья Павлотос отметила, что изначально по конкурсу прошла комедия, практически ситком, причем сценарий был написан гомерически смешно. Однако в дальнейшем на платформе Start сообщили, что устали от подобного жанра. Следующим драфтом после комедии был остросоциальный триллер. В дальнейшем эксперименты с жанром продолжались. В итоге получилась скорее драма, которая повествует о влиянии выбора на жизнь человека и его семьи через 10-30 лет.

«Я вас уверяю, что в каждой серии от всех этих драфтов остались неожиданные повороты, и в восьмой серии вас ждет такой катарсис, что равнодушных не останется», - сообщила Павлотос.

Сериал расскажет зрителям историю Марины и Ивана Счастливых. Зритель увидит героев в разные периоды – от наивных 80-х и голодных 90-х к новым десятым. В сюжете заложена тайна, которая сначала разваливает, а потом объединяет семью. В целом же у семьи Счастливых много скелетов в шкафу, и, по словам Павлотос, все закончится хорошо не для всех.

Режиссерское кресло занял Илья Силаев, который прежде работал, к примеру, над сериалами «Хутор» и «Сестры». В ролях можно будет увидеть Тихона Жизневского, Ольгу Лерман, Анну Завтур, Викторию Заболотную, Евгению Леонову и не только.

ПОЗВАЛИ ДЕБЮТАНТОВ

«Зовите Витю» - один из проектов в конкурсе сериалов фестиваля, который пока недоступен на малых экранах. В центре сюжета комедии от онлайн-кинотеатра «Кион» история молодого экстрасенса-шарлатана Вити. Дар героя в том, что он умело разводит отчаявшихся людей на деньги. Вскоре на него выходит блогерша Саша, которая мечтает снять разгромное разоблачение. Однако «экстрасенс» внезапно начинает видеть духов по-настоящему, что предоставляет Саше шанс снять ролик-сенсацию.

Главную роль в сериале исполнил комик Илья Соболев, у которого за плечами уже немало ролей в игровом кино. Среди последних проектов, к примеру, второй сезон «Волшебного участка», в котором Соболев исполнил роль харизматичного гнома.

Блогершу Сашу в «Зовите Витю» сыграла Александра Бортич. Компанию им составят Сергей Рост, Мария Смольникова, Сергей Барковский, Риналь Мухаметов и многие другие.

На полях Original+ проект представили режиссер Денис Тяпичев и оператор Владислав Сабатовский, для которых сериал стал дебютом.

Режиссер отметил, что его привлекли к проекту за 1,5 месяца до мотора, притом к этому моменту среди утвержденных актеров были только главные герои – Бортич и Соболев. По словам Тяпичева, многие режиссеры подавались, чтобы снимать проект, но шоураннер сериала «Зовите Витю» Борис Хлебников отдал предпочтение молодому режиссеру.

«У нас была в целом задача как можно меньше использовать CGI (компьютерную графику – прим. НСН), как можно больше отразить через операторскую работу всю паранормальность», - уточнил Тяпичев.

По словам режиссера, в комедийном проекте зрителя ждет немало отсылок, к примеру, к «Привидению» с Патриком Суэйзи.

Со своей стороны оператор Владислав Сабатовский уточнил, что в ходе съемок намерено ломались правила операторской оси, поскольку важно было показать как персонажей-призраков, так и людей, которые не могут их видеть. По его словам, сериал стал отличной возможностью проверить свои «скиллы»

«Мы постарались за счет работы с кинематографичным языком придумать какую-то новую штуку. Начали ломать намеренно правила операторской оси. Сначала была операторская восьмерка с одной оси, мы снимали сцену, где присутствовали призраки, потом мы ломали ось, заходили с другой стороны и это был уже план для обычных наших актеров, которые призраков не видели. На самом деле решение прикольное, но никто почему-то заранее не подумал, что это увеличит выработку в два раза, потому что теперь придется одну сцену снимать два раза», - поделился он.

ИММЕРСИВНЫЙ ФОРМАТ

Еще один проект в конкурсе фестиваля, который пока не вышел на стриминге, - сериал «Черная графиня». Одним из режиссеров, сценаристов и продюсеров выступил Илья Куликов, знакомый зрителю не только по «Полицейскому с Рублевки», но и по «Камбэку», который представили в 2025 году.

Его новый сериал - триллер. Сюжет развивается вокруг одного иммерсивного спектакля. Талантливый режиссер поставил 11 успешных представлений подряд, но в 12 раз все идет не по плану, что приводит к трагической гибели одного из актеров.

Куликов уточнил, что центром сериала является не иммерсивный спектакль, а то, что иногда люди заигрываются – забывают выйти из роли, выходя из театра. Он также иронично заметил, что питает особую любовь к своему проекту.

«Я его очень люблю, потому что там убивают актеров весь сериал. Это такая сублимация, всегда, наверное, хотелось это сделать», - рассказал он.

Работа над сериалом продолжалась в течение двух лет, причем последние монтажные правки внесли неделю назад.

В проекте можно будет увидеть Кирилла Кяро, Юрия Чурсина, Олега Василькова, Алину Чернобровкину и не только. По сути в проекте 14 актеров и все роли главные. В сериале при этом был момент, когда все персонажи находились в одном кадре, что стало сложной задачей для режиссера-постановщика проекта Ивана Кузьменкова.

По его словам, замкнутое пространство, представленное в сериале, технически осложняло работу, но шло на пользу общей атмосфере.

«Особо не надо мотивировать актеров, когда они уже итак готовы друг друга убить на этапе подготовки», - пошутил Кузьменков.

Еще одним сложным моментом на съемках обернулась работа с большим медведем. Появление опасного хищника на съемочной площадке мгновенно вызывало тишину среди актеров и съемочной группы. При необходимости отвлечь его можно было лишь сгущенкой. При этом команда рассматривала использование компьютерной графики, но в этом случае бюджет проекта вышел бы нескромным.

«25 миллионов, и это самый дешевый нарисованный медведь», - заявил Куликов.

Зрители фестиваля первыми смогли увидеть новый триллер, но совсем скоро такая возможность появится и у аудитории стримингов. Детективный триллер представят на Okko с 26 марта.