«Последний срок» для гения: Кустурица запускает съемки драмы по Распутину

Эмир Кустурица приступает к экранизации русской классики. Знаменитый сербский режиссер объявил о старте съемок фильма по мотивам повести Валентина Распутина «Последний срок», которые начнутся уже через месяц на живописном берегу Тисы.

© runews24.ru

Эмир Кустурица вновь обращается к русской литературной традиции. На этот раз в фокусе мастера — пронзительная повесть Валентина Распутина «Последний срок», рассказывающая о глубоких человеческих переживаниях и семейных узах.

Режиссер, известный своим уникальным визуальным стилем и любовью к славянской культуре, лично курирует подготовительный процесс и, по его словам, сейчас полностью погружен в работу над будущей лентой. Премьера картины предварительно намечена на январь 2027 года.

Сценарий для экранизации Кустурица написал не в одиночку, а в соавторстве с молодым, но уже громко заявившим о себе драматургом Давидом Яковлевичем. Именно Яковлевич выступил автором сценария нашумевшего сербского фильма «Усекновение» 2022 года, который получил широкое признание на родине режиссера.

Теперь творческий дуэт намерен перенести на экран драматизм распутинской прозы, адаптировав ее для современного зрителя.

Съемочный процесс развернется в Сербии — в окрестностях поселка Чуруг. Ключевой локацией станет Бисерный остров на реке Тисе. Как пояснил сам постановщик, выбор пал на это место неслучайно: его нетронутая природа и умиротворяющие пейзажи идеально подходят для того, чтобы воссоздать атмосферу русской глубинки, где разворачивается сюжет повести. Работы на натуре продлятся три-четыре месяца, после чего команда приступит к монтажу.

Стоит отметить, что повесть «Последний срок», написанная Распутиным в 1970 году, считается одним из самых сильных произведений так называемой «деревенской прозы». В центре сюжета — история старой женщины, ждущей приезда своих детей, и те сложные отношения, что обнажаются перед лицом неизбежного.

Ранее Кустурица предложил смелый и амбициозный проект создателям «Орешника». Режиссер Эмир Кустурица готов снять фильм о Владимире Путине.