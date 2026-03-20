В федеральный прокат выйдет первый якутский фильм, созданный с помощью ИИ

22 марта при поддержке сети "Синема Парк" по всей России состоится премьера первого якутского фильма для детей, в котором животных озвучил искусственный интеллект. Об этом сообщает контент-партнер "РГ" УлусМедиа.

Приключенческий фильм "Мои таежные каникулы" с оригинальным названием "Мэхэлэчээн Булчут" - первый в России региональный проект, где говорящих зверушек создали с с помощью технологии CGI и нейросетей. 19 марта его представили в кинотеатрах Якутии

В ленте повествуется о дружбе дедушки-охотника и внука, которые защищают лес от браконьеров. Авторы обучили ИИ распознавать мимику и поведение настоящих лесных обитателей для большего сходства.

"Мы не просто наложили голос на картинку, мы сделали так, чтобы зритель поверил: звери действительно думают и чувствуют. Это магия кино, умноженная на технологии", - отметил режиссер фильма Александр Лукин.

Картину можно посмотреть в кинотеатрах сети "Синема Парк" по всей России. А в Москве и Санкт-Петербурге пройдут спецпоказы с участием создателей и ответами на вопросы зрителей.