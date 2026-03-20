Интриги и трагедии: почему нужно посмотреть драму «Князь Андрей»

16 марта на телеканале «Россия» состоялась премьера исторической драмы «Князь Андрей». Сериал рассказывает о жизни самых ярких представителей рода Рюриковичей, наполненной подвигами, интригами и трагедиями.

Русь, 12 век, княжич Андрей, сын князя Юрия Долгорукого, возвращается на родную землю из Византии, где провел несколько лет. Он хочет превратить Владимиро-Суздальское княжество в процветающий край. Но Юрий Долгорукий видит в сыне лишь покорного исполнителя своей воли. Андрей готов отстаивать свое видение будущего. Он вступает в противоборство с отцом, братьями, их ближниками и боярами...

Князя Андрея, получившего прозвище Боголюбский, сыграл актер Александр Голубев. По словам создателей сериала, на главную роль пробовалось несколько актеров. Именно Александру удалось передать образ, обладающий огромной силой воли, храброго воина, не лишенного юмора и доброты.

— Мы очень мало знаем о князе Андрее: время его правления как будто скрыто в тумане. И этот туман мы постарались развеять, показать, что было в тот период, почему люди ему поверили и пошли за ним, раскрыть масштаб его поступков для нашего государства, — отметил Голубев.

Сериал выделяется не только размахом событий и хитросплетением интриг, в которых увязли герои. Красивая картинка привлекает внимание не меньше, чем исторические перипетии. Съемки проходили там, где жил и правил князь: в Суздале, Владимире, Боголюбове, часть сцен сняли в кинокластере «Москино».

— Сложность была в том, что это 12 век, домонгольский период — время, которое не сохранилось. В этом и интерес исторического проекта: когда ты знаешь, что нигде ничего не сохранилось, а тебе надо создать это с нуля. Из архитектуры осталось несколько церквей, а каких-то жилых помещений нет, — рассказывает художник-постановщик Александр Загоскин.

Создатели сериала консультировались с историками, посещали музеи, посвященные Древней Руси. Большой вклад внес Владимиро-Суздальский музей-заповедник. Там к фигуре князя Андрея относятся очень трепетно, поэтому сделали все возможное, чтобы его экранный образ получился достойным и правдивым. Также сериал был создан при поддержке Института развития интернета.

Немало экранного времени уделено традициям славянской и христианской культур. Показаны различные обряды наших предков, как более привычные нам, так и совсем незнакомые.

Междоусобица на Руси была кровавой, и сериал не пытается сгладить углы. На экране можно увидеть и откровенную жестокость, и шокирующие моменты предательства. Уравновешено все это темами любви и дружбы, которые раскрываются как через главных героев (например, князя Андрея и его жену Улиту), так и через второстепенных.

В актерском составе сериала немало звезд российского экрана: Аглая Шиловская, Александр Устюгов, Сергей Безруков. Особенно впечатляет любимец зрителей Александр Балуев в образе князя Юрия Долгорукого, человека сильного, но жестокого и даже склонного к самодурству.

— Люблю таких персонажей с пьедестала снимать и подводить ближе к людям, которым интересны наша страна и ее герои, — отметил актер.

Глубоко погруженные в историю Руси наверняка могут сказать, что сериал упрощает какие-то события в летописи нашей страны или что-то упускает. Но для большинства зрителей он станет увлекательным знакомством с ярким персонажем наших летописей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Давид Ткебучава, режиссер исторического сериала «Князь Андрей»: