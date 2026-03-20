Исторический фильм «Левша» с Юрием Колокольниковым вышел в онлайне

20 марта состоялась цифровая премьера фильма «Левша». Историческую драму уже можно посмотреть в онлайн-кинотеатрах Okko, «Иви», Wink и «Кинопоиске».

Таким образом, лента добралась до стримингов спустя два месяца после релиза в кино. За этот срок картина собрала в прокате около 291 млн рублей при бюджете в 841 млн рублей, получив в основном положительные отзывы зрителей.

«Левша» рассказывает историю виртуозного тульского мастера в атмосфере альтернативного Петербурга XIX века. В антураже настоящих дворцов, узких улочек и знаменитых петербургских мостов разворачивается детективное приключение с погонями, множеством экшен-сцен и спецэффектов. Главными героями выступят офицер Пётр Огарев и гениальный изобретатель по прозвищу Левша.

Главные роли в ленте сыграли Юрий Колокольников («Игра престолов») Ян Цапник («Одиночка»), Фёдор Федотов («Роднина»), Леонела Мантурова («Злой город») и другие актёры. Режиссёром выступил Владимир Беседин («Майор Гром»).