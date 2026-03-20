Раскрыта дата выхода в онлайне мультфильма «GOAT: Мечтай по-крупному»

Издание When to Stream раскрыло цифровую дату выхода мультфильма «GOAT: Мечтай по-крупному». Спортивная драма выйдет на стримингах уже 24 марта, спустя полтора месяца после выхода в прокат.

За этот срок лента собрала в кинотеатрах $ 165 млн и получила высокие отзывы от критиков и зрителей. Главного героя в мультфильме озвучил Калеб Маклафлин, Лукас из «Очень странных дел».

Мультфильм рассказывает историю козла Уилла, который получает шанс стать профессионалом в звероболе, контактном виде спорта, где доминируют самые большие и сильные животные. Его новые партнёры по команде не в восторге от того, что в их составе оказалась такая мелочь, но Уилл намерен изменить спорт раз и навсегда.