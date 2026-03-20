Мультфильмы начали создавать годовалые дети

В Суздале открылся главный российский фестиваль анимационного кино. Последние дни его президентом является Дмитрий Геллер, чей фильм «Алешенька» стал победителем в общем рейтинге гостей и участников год назад. В финале фестиваля будет названо имя его преемника.

Ежегодно президент избирается таким общим голосованием. Власти у него нет никакой. Он только выходит на сцену и объявляет, что фестиваль открыт. В этот день вспоминали поэта, актера и драматурга Вадима Жука, постоянного участника «Суздальфеста», трагически ушедшего из жизни год назад на второй день фестиваля. Теперь на сцене летала его бабочка, которую надел один из ведущих вечера Сергей Капков. Прозвучала пророческая песня Вадима Жука, в которой есть строка о том, что век аниматора не долог.

На фестивале представлена в отдельном конкурсе прикладная анимация, про которую принято думать, что она исключительно на продажу. Однако жюри, которому предстоит оценить уровень клипов, рекламных роликов и прочей «коммерческой продукции», пообещало доказать, что прикладная анимация ни чуть не уступает авторской и не стоит говорить о ней высокомерно. Они решили бросить вызов своим коллегам. На что председатель жюри авторской анимации, классик отечественного кино Станислав Соколов парировал так, как никто от него не ожидал. Он просто уложил на лопатки своих оппонентов.

Традиционно открыла показы «Утренняя зарядка», где представлены фильмы детских анимационных студий со всей страны. Чтобы их увидеть, надо встать пораньше, и тогда есть шанс познакомиться с самыми свободными людьми на свете, для которых не существует преград. Дети снимают так, как чувствуют и дышат. Что такое цензура, им пока не ведомо.

11-12-летние ребята способны языком анимации точно передать самые сложные чувства, рассказать о том, что такое одиночество, используя, допустим, картины Анастасии Гуровой, как это сделали дети из Новосибирска. На экране – депрессивные города с типовой застройкой, школа, в которую бывает страшно войти, поскольку учительница с оскалом на лице способна разбить телефон ученика. Оживает скелет, но он научит отстающего школьника быстро взбираться по канату. А мамы приходят на родительское собрание в одинаковых новых платьях. Рассказывают о своей жизни 8-12-летние дети с большим юмором.

Один из фильмов называется «Школьные страшилки» и состоит из нескольких забавных новелл, в которых есть и страхи, присущие детям, и небывальщина нашей жизни, ускользающая от внимания взрослых. Они смотрят на окружающий мир совсем другими глазами.

Анимация все больше молодеет. В создании мультфильмов принимают участие даже годовалые дети. Одну из работ сделали тройняшки. Глядя на детские фильмы, можно быть спокойным за то, что у анимации есть будущее.

Наплыв студентов анимационных школ огромен, как и количество этих школ. От них поступило не меньше заявок, чем от уже дипломированных коллег. Пришлось выделить все эти работы в отдельную секцию «Март». И тут немало талантливых ребят, в основном девочек. Анимация у нас стала искусством женского рода. К примеру, на Кубе, как выяснилось на недавнем фестивале «Дух огня» в Ханты-Мансийске, подобного гендерного перевеса не существует.

Самыми популярным персонажами, судя по первым показам, стали мухи, жучки и паучки, черные коты и стада овец. Последние, как минимум, в двух фильмах превращаются в облако или дым, и это очень яркий и запоминающийся образ.

Ближе к полуночи, когда заканчиваются показы, работы студентов обсуждают мастера, режиссер Алексей Демин и яркая представительница еще свердловской анимационной школы Оксана Черкасова. С нетерпением ждут приезда Константина Бронзита сразу после его третьего оскаровского заплыва. Он строгий критик, разбирает работы начинающих коллег досконально и без снисхождения. Он также представит в полнометражном конкурсе свой полный метр «На выброс», и его работу также будут оценивать жюри.

Анастасия Жакулина, представляющая в конкурсе свою новую работу «Неясыть» по Виталию Бианки, только что вернулась с Токийского анимационного фестиваля, где также участвовал ее фильм. Анастасия живет и работает в Саратовской области, и это пример того, что можно находится далеко от столиц и плодотворно работать. если у тебя талант.