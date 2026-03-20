Режиссер Твердовский начал работу над фильмом «Враг»

Один из самых одаренных современных режиссеров Иван И. Твердовский приступил к работе над фильмом с рабочим названием "Враг".

© Российская Газета

"Стать режиссером этой картины мне предложил продюсер Максим Королев, чья компания не так давно выпустила "Позывной "Пассажир", - о том, с чего начиналась война на Донбассе, - рассказал "РГ" Иван. - В нашей же ленте история разворачивается в Курской области, в тот период, когда на нашу землю зашли ВСУ. В центре истории два раненых бойца, один наш, другой украинец, один другого берет в плен и вместе с ним отправляется через серую зону к своим".

Иван И. Твердовский также сообщил "РГ", что сценаристом фильма выступил Алексей Савинков, "для которого это дебют в большом кино". Савинков "родом из приграничья, он прекрасно понимал, о чем писал", добавил режиссер.

Съемки фильма должны начаться уже этой весной.

О работе над лентой, а также о съемках другой своей новой картины - психологического триллера "Я люблю тебя, папа" с Екатериной Климовой и Максимом Карушевым в главных ролях, режиссер рассказал в интервью обозревателю "РГ" Максиму Васюнову. Читайте на сайте "РГ" 21 марта.