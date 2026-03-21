О чем будет новая военная драма Ивана И. Твердовского «Враг»

Режиссер Иван И. Твердовский после успеха своего докфильма "Реверс" — о работающих на Донбассе иностранных журналистах — продолжает осмыслять самую саднящую рану современности: войну. Герои фильма, к съемкам которого он только приступает, — два тяжелораненых бойца. Наш и украинец. Один у другого в плену. Вместе им нужно не только выйти из серой зоны, которую пока еще никто не контролирует, но и понять, кто прав, а кто нет в этой братоубийственной войне. Кто — свой. Кто — чужой.

Рабочее название фильма "Враг". Что еще известно о картине, которая появится в прокате в 2027 году? "РГ" расспросила режиссера.

Иван, почему фильм "Враг" — вызов для вас?

Иван И. Твердовский: Мы делаем зрительское прокатное кино. И если не считать сериал "Люся", который все равно ближе к арт-мейнстриму, то никогда ранее на эту почву я не заходил. При этом у меня есть большое количество любимых фильмов о войне, глядя которые я всегда жалел, что у нас так в последнее время не снимают…

Например?

Иван И. Твердовский: "Спасти рядового Райана". Для меня это пример хорошей военной картины. Ты смотришь чужое голливудское кино, но даже у тебя возникает чувство патриотизма, потому что авторами это так сделано. И все люди во всем мире, смотря этот фильм Спилберга, испытывают то же самое.

Стать режиссером фильма с рабочим названием "Враг" мне предложил продюсер Максим Королев, чья компания не так давно выпустила "Позывной "Пассажир", — о том, с чего начиналась война на Донбассе. В нашей же ленте история разворачивается в Курской области, в тот период, когда на нашу землю зашли ВСУ. В центре истории два раненых бойца, один наш, другой украинец, один другого берет в плен и вместе с ним отправляется через серую зону к своим.

Место действия — ключевой момент в этой истории?

Иван И. Твердовский: Для нас, как для авторов, важно, что это происходит на исконной русской земле, где деление на границу искусственное. Между Белгородом и Харьковом, как известно, 70-80 километров, час езды. Между курской Суджей и ближайшим городком в соседней области со стороны Украины — и того меньше. Там всегда все жили вместе, и праздники отмечали вместе, и крестным ходом ходили, молились одному Богу и на одном говорили языке. Там все очень близко. Наш сценарист Алексей Савинков, для которого это дебют в большом кино, сам родом из приграничья, он прекрасно понимал, о чем писал.

Чем еще мне нравится сценарий. В нем заложена возможность разворачивать экшн-сцены, добиваться того, от чего зрители не смогут оторваться, при этом часть истории развивается в тихой психологической плоскости, есть размышления, которые выводят сюжет на притчевый уровень. В том числе герои пытаются понять — кто же их настоящий враг.

Когда вы начали описывать сюжет, я вспомнил слова знакомого минометчика о том, что наступит момент, когда украинцы прозреют, — и мы вместе пойдем сражаться против нашего истинного врага, и этот враг, конечно, не конкретно страна Украина, а то, что сейчас она собой олицетворяет — Запад, край эпштейнов и сорвавшихся с цепи фашистских внуков…

Иван И. Твердовский: Таких историй много, и каждая из них подтверждает, что внутри нас нет ненависти к украинцам. Есть соперник, но наша задача вести с ним тонкую дипломатию. Никто не хочет убивать, никто не хочет крови. Все хотят здравого понимания сути вещей, которые к этой всей истории привели.

Да, наверное, не все вокруг нас такие гуманные, как герой нашего фильма и тот минометчик, о котором вы говорите. Не все ведут себя на войне по-христиански. Но когда ты видишь или слышишь истории братского отношения к сопернику, то позволяешь себе верить в лучшее — в то, что человечество способно быть выше, сильнее самого себя.

Снимать будете в том же приграничье?

Иван И. Твердовский: Любое скопление людей в одной локации тут же будет замечено дроноводами, и туда полетит все, что может полететь. Брать на себя ответственность за жизни съемочной группы я не хочу. Но в то же время нам важно, чтобы природа, ландшафт совпадали с тем, что есть в нашем приграничье. Поэтому мы ездим, выбираем подходящие локации. Плюс сейчас идет мучительный, долгий и сложный процесс кастинга. До конца актерский ансамбль пока не сформирован.

Снимать мы начнем в середине мая, а выйти на экраны планируем в первой половине 2027 года.

На пятый год спецоперации хороших игровых фильмов о ней — едва ли наберется больше пяти. Об этом снимать еще рано — слышим мы с разных сторон. Почему вы считаете, что не рано?

Иван И. Твердовский: Безусловно, как и любое историческое событие, спецоперация требует времени для осмысления. Но мне кажется, это время пришло. Война идет довольно давно и уже оставила след во всех сферах нашей жизни.

А с тех пор, как случился Курск, дистанцироваться от войны уже совсем неприлично. Уже нельзя отговориться— мол, "это где-то там кто-то воюет, какие-то люди что-то делят". Нет, это все здесь. И это имеет отношение к нам, к нашим близким, к нашим семьям, друзьям, которые принимают участие в спецоперации. От этого уже никак не закроешься. И, кстати, кинематографисты, по крайней мере, те, что окружают меня, не закрываются. Да, возможно, не все попытки удачны, и не все фильмы, что уже вышли на эту тему, можно назвать качественными. Но вот я хотел бы попытаться и надеюсь, что у нас все получится достойно — как бы самонадеянно это сейчас ни звучало.

Самонадеянно — для кого? Для режиссеров, бегущих от реальности и старающихся не замечать действительно болезненных событий наших дней?

Иван И. Твердовский: Думаю, все дело в боязни свидетелей. Когда ты снимаешь фильм о далеком прошлом, то понимаешь, что свидетелей, которые помнят то время, нет, а значит никто не скажет тебе, что ты где-то ошибся или что-то вольно интерпретировал. А когда ты снимаешь о современности, критики не избежать — всегда найдутся те, кто не согласится с твоим выбором фактов и их интерпретацией.

Есть и другая особенность… Когда я делал картину "Конференция" — о событиях в театральном центре на Дубровке, — я много говорил с теми, кто был в заложниках, и заметил, что первый день захвата все помнили одинаково, а вот уже на второй, на третий день видение происходившего — совершенно расходилось. Меня тогда поразило, что одни и те же факты совершенно по-разному воспринимаются людьми.

Так что я не осуждаю коллег, которые убегают от современности в сказки, фэнтэзи, снимают очередные экранизации. У всех свой выбор, но я пришел из документалистики, которая всегда неразрывно связана с современностью, мне тяжело не замечать, что сейчас за окном.

Триллер "Я люблю тебя, папа", над которым вы также работаете сейчас, — история одной семьи. Но это семья человека, которого обвиняют в серии убийств. А в этой теме — что вы нашли для себя?

Иван И. Твердовский: В теме семейных отношений всегда есть богатая почва для кино. Да, это семья серийного убийцы, но это семья, это живые люди, которые, узнав правду о муже и отце, ведут себя по-разному. Главный персонаж — сын подозреваемого, Гоша, очень долго не верит, что отец, которого он любил, — и есть тот, кого обвиняют в страшных преступлениях. И чем больше Гоша пытается разобраться в этом деле, тем больше находит доказательств вины отца…

Жертвы убийц — не только те, кого они убили, но и те, кто вынужден теперь расплачиваться за их преступления, члены их собственных семей. Детям и женам зачастую приходится менять места жительства, менять фамилии. Семьи, по сути, рушатся, их нужно выстраивать заново…

У этой истории есть прототипы?

Иван И. Твердовский: Это собирательные образы, я прочитал на эту тему много документальной литературы, два художественных романа. Кое-что взял из судеб семей известных убийц.

В одной из главных ролей у вас снимается Екатерина Климова? Кого еще из знаменитостей мы увидим в вашем триллере?

Иван И. Твердовский: Екатерина Климова снялась в роли матери. И я очень надеюсь, что ей понравится эта работа в результате, потому что она предстает в образе, в котором, наверное, ее еще никто не видел. Я вообще очень люблю, когда известные артисты делают в кадре то, чего еще никогда не делали. Это дает представление об их профессиональном диапазоне. Екатерина представляет очень сильную актерскую школу, и наблюдать за ее работой — счастье.

Сына ее героини Гошу играет молодой актер с уже солидной фильмографией — Максим Карушев. В роли дочери театральная артистка Елизавета Кононова — мне кажется, мы с ней тоже нашли очень любопытный образ. В эпизодах — Андрей Мерзликин, Дмитрий Чеботарев, Полина Максимова, Марина Федункив... Что мне нравится, известные артисты здесь практически неузнаваемы, никто не эксплуатирует свои амплуа. Что получилось — увидим, планируем выпустить фильм зимой 2027 года. Работаем вместе с кинокомпанией "Новые люди", с которой мы сделали много фильмов, начиная с "Класса коррекции".

Среди персонажей триллера — и журналисты, которые в погоне за жареным готовы сломать жизнь того же мальчишки… Почему вам важна эта линия?

Иван И. Твердовский: Линия журналистов в фильме не главная, но она есть, это правда. Осуждаю ли я папарацци? Скорее, нет. У них профессиональный интерес — разные жизненные перипетии складываются в такую драматургию жизни, которую никогда не выдумаешь, а значит им нельзя проходить мимо таких историй. Тем более, что на это есть запрос аудитории — у нас всю страну приучили смотреть программы, где эксплуатируется тема насилия, криминал, семейные разборки…

Другое дело, что об этом нужно уметь рассказывать так, чтобы никого не ранить, и чтобы тех, о ком вы говорите, не начали травить все вокруг. Но вот здесь и начинается проблема — в погоне за деньгами и рейтингами, те же журналисты часто забывают об этике. Если своим фильмом я напомню хотя бы одному из них о высокой роли его профессии — значит, эту линию я ввел не зря.

А я вспоминаю ваш докфильм "Реверс" — об иностранных репортерах, что работают на Донбассе. Тоже журналисты, тоже не могут пройти мимо "драматургии жизни"… А как сегодня складывается их судьба? Слышал, что один из ваших героев, американец Дэниэл Мартиндейл попросил российское гражданство?

Иван И. Твердовский: Судя по сообщениям СМИ, Дэниэл гражданство получил, чему я очень рад. Потому что в США ему вряд ли дали бы спокойно жить — он долгое время, по сути, партизанил в пользу наших войск, жил на территории, занятой ВСУ, и скидывал нашим координаты. Все ребята, о которых мы рассказали в "Реверсе", продолжают заниматься журналистикой на Донбассе, и многое о том, что там происходит, я лично узнаю благодаря им… А сам фильм сейчас готовится к выходу в цифровой прокат, идут переговоры со стриминговыми платформами. Думаю, все получится.

Помню, как либеральные критики морщились во время премьеры "Реверса" на ММКФ — считали вас "своим", а оказалось, что вы на стороне "агрессоров"… Как же вы так?

Иван И. Твердовский: Эти критики мне не интересны, мне с ними все понятно. Даже спустя четыре года после начала войны они продолжают держаться за свои заоблачные, фантомные представления о мире и своей стране, не замечая очевидного — даже когда это легко можно проверить. Наверное, им легче жить, когда все только черно-белое и никаких оттенков больше не существует. Но я им не завидую... Для меня лично "Реверс" — не проходная работа. И многие смыслы, которые там заложены, я буду развивать в своих новых фильмах.

Вы нередко говорите о вере, о христианстве. Религия для вас — естественная часть культуры, или это возрастное — с годами многие ведь чаще задаются вопросами бытия?

Иван И. Твердовский: Не могу сказать, что я набожный человек, не могу гордиться тем, что соблюдаю все посты и живу как праведник. Как и все, я грешен. Но, на мой взгляд, я верующий человек. А взгляд через призму христианства позволяет увидеть в нас самих слабости, понять, чего нам не хватает, чтобы стать лучше. Кричать об этом на каждом углу нелепо, это личное. Но это не мешает мне воспринимать христианство в контексте наших традиций, нашей культуры. Эту связь утратить нам, конечно же, никак нельзя.