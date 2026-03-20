В Сети обрекли на провал продолжение сериала «Спасатели Малибу»

В СМИ появились фотографии со съемок продолжения культового сериала "Спасатели Малибу". Что известно о проекте и почему он уже подвергся критике, расскажет Москва 24.

"Никто не будет это смотреть"

В Сети появились фото и видео со съемок нового сериала "Спасатели Малибу". Актеров запечатлели на пляже в Лос-Анджелесе в культовых красных купальниках и плавательных шортах.

На кадрах замечены исполнители ролей Стивен Амелл, Шей Митчелл, Ноа Бек, Джессика Белкин и Хэсси Харрисон. Из оригинального сериала к своей роли вернется лишь Дэвид Чокачи: он сыграет Коди Мэдисона, который в перезапуске будет управлять неофициальным баром спасателей под названием "Береговая линия".

Свежие снимки вновь спровоцировали дискуссию в Сети, потому что, помимо профессионалов с разным опытом в фильмах и сериалах, в касте заявлены дебютанты Таддеус ЛаГрон, Ливви Данн, Брукс Нэйдер, которые, по данным издания, "более известны своими подписчиками, чем актерским талантом". Скептики раскритиковали обилие инфлюенсеров в составе съемочной команды, а также выразили мнение, что будущий сериал обречен на провал.

"Посмотрим, как его отменят после одного сезона. Никто не будет это смотреть", "Насколько плохим должен быть сценарий, чтобы приглашать столько инфлюенсеров?", "Голливуд больше не верит в то, чтобы нанимать настоящих актеров или актрис", "Кто вообще придумал перезапуск "Спасателей Малибу"?", "Это обречено на провал. Зачем вообще это делать? У Голливуда совсем закончились идеи", – отметили критики.

Главным героем нового сериала станет Хоби Бьюкеннон (в оригинальном сериале его сыграл Джереми Джексон) в исполнении Стивена Амелла. Персонаж пойдет по стопам отца Митча Бьюкеннона (его образ ранее воплотил Дэвид Хассельхофф), взяв на себя роль капитана "Спасателей Малибу". Однако его жизнь перевернет внезапное появление дочери, о существовании которой он не знал. Девушка также захочет продолжить дело деда.

В первом сезоне новых "Спасателей Малибу" запланировано 12 эпизодов, которые выйдут на канале Fox не позже 2027 года. Шоураннером выступит Мэтт Никс, продюсером станет создатель оригинала Грегори Дж. Бонанн. При этом создатели позиционируют новый проект как полноценное продолжение оригинала, а не его перезапуск.

Более миллиарда зрителей по всему миру

Американский сериал "Спасатели Малибу" вышел на экраны в 1989-м и завершился в 2001-м. Всего создатели успели отснять 11 сезонов. Среди исполнителей главных ролей – Дэвид Хассельхофф, Джереми Джексон, Дэвид Чокачи, Эрика Элениак, Дэвид Чэрвет и Ясмин Блит. Благодаря проекту прославилась и получила статус секс-символа Памела Андерсон, также со "Спасателей" начали карьеру Джейсон Момоа и Кармен Электра (настоящее имя – Тара Ли Патрик).

Сериал о спасателях, которые патрулируют пляжи округа Лос-Анджелес в Калифорнии, вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самое просматриваемое шоу с аудиторией более чем 1,1 миллиарда зрителей. Проект также известен большим актерским составом: на протяжении сезонов некоторые артисты покидали шоу, а вместо них появлялись новые персонажи. К концу последнего сезона в "Спасателях" уже не осталось никого из первоначального каста.

В 2017-м вышел одноименный комедийный фильм с Дуэйном Джонсоном и Заком Эфроном в главных ролях. В основном лента получила отрицательные отзывы кинокритиков и несколько номинаций на антикинопремию "Золотая малина". Однако картина не была провальной в прокате: мировые сборы составили 177 миллионов долларов при бюджете в 69 миллионов.