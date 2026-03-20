Российский фильм попал в шорт-лист Фестиваля европейского кино

Единственный прием в российском фильме «Охотник», вошедшем в шорт-лист Фестиваля европейского кино, - отсутствие слов, но благодаря этому он становится понятен любому зрителю, сказал НСН режиссер Заур Цогоев.

Фестиваль европейского кино пройдет в Германии с 9 по 12 апреля 2026 года. Картина стала первой полнометражной работой «Осетинской академии кинематографа» и одновременно смелым экспериментом - в ней задействован всего один актер (Казбек Багаев) и нет диалогов. Согласно аннотации, охотник подстреливает священное животное, после чего ему начинает мстить природа.

Цогоев отметил, что не каждому фильму суждено вовремя попасть в широкий прокат или на фестиваль, но это не значит, что картина не может стать культовой.

«На этапе кинопроизводства невозможно предугадать, получится ли фильм, понравится ли зрителю и попадет ли он в шорт-листы фестивалей. Особенно в нашем случае, когда фильм задумывался без слов и с одним актером. Мы понимали, что это рискованная затея. И, конечно, было неожиданно и приятно, что наша работа находит отклик у зрителей и получает высокую оценку профессионального киносообщества. Я не разделяю кино на авторское и массовое. Оно может нравиться или не нравиться — это дело вкуса. А вкусы у зрителей всегда разные. К тому же, не каждому фильму суждено вовремя попасть в широкий прокат или на фестиваль. Но это не значит, что картина не может стать культовой или обрести свою аудиторию. Таких примеров в истории кинематографа достаточно», — сказал собеседник НСН.

Цогоев также рассказал, как планируется удерживать внимание зрителя при отсутствии диалогов.

«Единственный прием в этом фильме — отсутствие слов. Но благодаря этому он становится понятен любому зрителю в любой точке мира и на любом языке. Диалог там есть, просто он иной. Как говорит автор и продюсер "Охотника" Людвиг Джиоев: "Это диалог человека и природы". Трудно конкретно определить жанр. Думаю, киноведы будут более корректны и точны в этом вопросе. Для меня лично это, наверное, своего рода кинопритча, если можно так выразиться», — отметил Цогоев.

Он также выразил надежду на то, что «Охотника» получится показать в других странах или на новых площадках.

«Несмотря на то, что в мире происходит очень много событий, конечно, хочется, чтобы "Охотника" увидели люди во всех уголках нашей планеты. Возможно, многим он откликнется, кто-то задумается или захочет что-то изменить — в первую очередь в себе», — добавил режиссер.

«Охотник» успел собрать солидную коллекцию наград. Фильм взял Гран-При международного фестиваля «Лістапад» в Минске, обойдя в основной конкурсной программе номинанта на «Оскар» этого года – картину «Сират». Кроме того, лента удостоена премии Гильдии киноведов и кинокритиков России за лучшее визуальное решение, специального приза фестиваля «Сталкер» имени Андрея Тарковского, наград фестивалей «Алания» и «Амурская осень», а также получила сразу девять номинаций в лонг-листе премии «Ника».

