Завершены съемки фильма «Весельчак У» по вселенной «Сто лет тому вперед»

Завершены съёмки фильма «Весельчак У» по вселенной «Сто лет тому вперёд»
Знаменитый актёр Александр Петров («Кракен») сообщил, что съёмки фильма «Весельчак У» по вселенной «Сто лет тому вперёд» завершены. Соответствующий пост артист опубликовал на своей странице в соцсетях.
Картина расскажет историю космического пирата Весельчака У, который после стычки с Алисой Селезнёвой застрял на Земле в нашем времени. Он хочет завладеть космионом, вернуться в своё время и возглавить Пиратский альянс. Поиски артефакта приводят его к мальчику Юре и его маме Кате, которые как-то связаны с космионом. А когда охоту за ними начинает могущественный космический воин Тео, Весельчаку приходится встать на защиту Юры и Кати.
«Весельчак У» выйдет в прокате 15 апреля 2027 года. Главные роли, помимо Петрова, сыграли Анастасия Талызина («Кентавр»), Мирон Проворов («Злой город»), Юлия Пересильд («Вызов»), Никита Ефремов («Тетрис»), Алёна Михайлова («Преступление и наказание») и другие актёры. Режиссёром выступил Александр Андрющенко — автор фильма «Сто лет тому вперёд».