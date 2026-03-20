«Черному шелку» с Биковичем предрекли успех в прокате

Фильм российско-китайского производства «Черный шелк» нацелен на сегмент аудитории, которая любит подобный фантастический экшен, но картина может освоить достойную кассу в прокате, поскольку является сиквелом, заявила в беседе с НСН главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская.

Кинокомпания Nota Bene Film Group и Коммерческий фонд развития кино и анимации, дистрибьютор «НМГ Кинопрокат», Art Pictures Distribution сообщили о старте съемок детективного экшена «Черный шелк». Картина станет сиквелом фильма российско-китайского производства «Красный шелк», собравшей в российском прокате 688,6 миллиона рублей. Сюжет нового проекта развивается в Шанхае 1930-х годов, куда везут загадочный груз под кодовым названием «Черный шелк». Агенты нескольких стран начинают борьбу за него. Ромодановская допустила, что сиквел может превзойти кассу «Красного шелка».

«"Черный шелк" – логичное продолжение "Красного шелка". С самого начала можно было предположить, что оно будет. Продюсер активно работает в Китае, я думаю, у него изначально была договоренность с китайскими продюсерами больше, чем на один фильм. Продолжение может быть даже более востребовано у зрителя. Как показывает практика, для сиквелов уже подготовлена почва и зритель ждет второй фильм. Тем более в актерском составе второй части останется Милош Бикович», - сказала она.

При этом собеседница НСН отметила, что пока рано говорить о появлении нового бренда российского коммерческого кино.

«Мы сейчас говорим про сиквел, о франшизе речи пока не идет. История достаточно специфическая. Это совместное производство с Китаем, соответственно и локация - Шанхай. Целевая аудитория проекта вполне определенная. Эти зрители пришли на "Красный шелк", они же, скорее всего, посмотрят и "Черный шелк"», - уточнила Ромодановская.

В «Черном шелке» к своим ролям в сиквеле вернутся Милош Бикович, Глеб Калюжный и китайская актриса Чжэн Ханьи. К актерскому составу сиквела присоединится Максим Матвеев в роли легендарного разведчика Рихарда Зорге. Также в «Черном шелке» можно будет увидеть сербского актера Александара Радойичича, который недавно исполнил роль Руматы в сериале «Трудно быть богом». В фильме примут участие и японские актеры: Хироюки Мори и Джунсуке Киносита. Режиссером новой части вновь выступит Андрей Волгин, работавший над «Красным шелком». Премьера сиквела в кинотеатрах запланирована на 31 марта 2027 года.

Помимо показов в России фильм «Красный шелк» в сентябре 2025 года вышел в прокат и в Китае. За первые три недели проката картина заработала более 1,5 миллиона долларов, что позволило детективному экшену войти в топ-5 фильмов по кассе в кинотеатральном прокате Китая, передает «Радиоточка НСН».