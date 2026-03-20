Вышел трейлер семейной комедии «Распаковка» с блогером Кобяковым

Компания "Атмосфера Кино" поделилась трейлером семейной комедии "Распаковка", главную роль в которой исполнил блогер с многомиллионной аудиторией Влад Кобяков.

Его персонаж пытается оригинально привлечь внимание к своему концерту, выставляя самого себя на торги. Лот достается сыну богатого бизнесмена, и теперь Влад обязан развлекать Борю (Марк-Малик Мурашкин) целую неделю. Попытки разорвать контракт чреваты огромными штрафами, и тогда блогер решает как следует разозлить своего "мучителя" и сделать из его жизни видеоблог.

Роли в фильме исполнили Максим Лагашкин, София Петрова, Андрей Пынзару, Ульяна Чжан, Александр Новиков, Елизавета Шукова, Андрей Маринович, Владислав Солодов и другие.

"Главный посыл фильма - напомнить зрителям, что за публичными образами стоят реальные люди со своими переживаниями и уязвимостями. Эта картина отражает современные реалии, связанные с публичной жизнью и интернет-культурой, при этом сохраняя легкость и юмор", - рассказывает режиссер Владислав Богуш ("На деревню дедушке").

Премьера ожидается 25 июня.