Зрители оценили «Проект "Конец света"» с Райаном Гослингом

19 марта состоялась мировая премьера фильма «Проект «Конец света» — научно-фантастической картины с Райаном Гослингом («Драйв») в главной роли. Многие зрители уже посмотрели ленту и высоко оценили её: на агрегаторе IMDb он получил 8,5 балла из 10.

Большинство зрителей хвалят актёрскую работу Райана Гослинга, которому удалось продемонстрировать весёлого и трогательного персонажа. Некоторые уверены, что ленту даже номинируют на «Оскар» в 2027 году за отличную режиссуру и постановку. Ругают ленту за слишком большое количество комедийных ситуаций, которые мешают сосредоточиться на драматичной истории главного героя.

Что пишут зрители про фильм «Проект «Конец света»:

Хотя сценарий и съёмка этого космического приключения держат в напряжении, легко забыть, что Райан Гослинг бо́льшую часть времени играет в одиночестве, и он заслуживает большой похвалы за свою безупречную игру. Если подумать, бо́льшую часть съёмок он, должно быть, работал на фоне зелёного экрана.

Я думаю, что «Проект «Конец света» станет одним из фильмов с наибольшим количеством номинаций на «Оскар» в 2027 году, наряду с «Одиссеей» Кристофера Нолана. Я надеюсь, что настало время для первого фильма об инопланетянах и космосе, который получит награды за лучший фильм, лучшую режиссуру и лучший сценарий.

Мне редко попадаются фильмы, которые так трогают до глубины души и вызывают искренний эмоциональный отклик. Наблюдение за тем, как герои сосуществуют, развивают навыки общения и работают вместе для достижения единой цели, невероятно хорошо работает в этом фильме.

Очень детский фильм. Научный аспект здесь полностью исчезает. Сохранилась атмосфера комедии о друзьях, но фильм сильно склоняется к глупости и нелепости. До такой степени, что есть несколько довольно странных сцен.

Сценарий Дрю Годдарда кажется слишком затянутым (156 минут), а постоянные флешбэки на Землю часто снижают напряжение. Хотя фильм на световые годы опережает нынешние вялые и самовлюблённые драмы, «Проект «Конец света» остаётся немного слишком «диснеевским» в своём исполнении.

«Проект «Конец света» повествует об учителе Райланде Грейсе, который приходит в себя на борту космического корабля и вспоминает, что он отправился в путешествие для спасения Земли. На своём пути герой встречает таинственного инопланетянина, который пытается спасти свой род от той же участи.