Опубликован тизер второго сезона «Сорвиголовы: Рожденного заново»

Студия Marvel представила мрачный тизер второго сезона сериала «Сорвиголова: Рождённый заново». Продолжение супергеройского шоу стартует 24 марта (в ночь на 25-е число в России) на стриминговом сервисе Disney+.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Entertainment. Права на видео принадлежат Marvel.

«Рождённый заново» представляет собой перезапуск и одновременно продолжение сериала «Сорвиголова» от Netflix. К своим ролям вернулись Чарли Кокс, Дебора Энн Уолл и Элден Хенсон, а главного злодея Кингпина вновь сыграл Винсент Д’Онофрио.

Первый сезон сериала вышел весной 2025 года и был высоко оценён как зрителями, так и критиками: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 87% свежести от обозревателей и 78% — от зрителей. В продолжении появятся Джессика Джонс в исполнении Кристен Риттер, а также звезда «Крика» Мэттью Лиллард.