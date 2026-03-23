Создатель «Бригады» объяснил, почему у сериала не было продолжения

После успеха "Бригады" многие были уверены, что вскоре последует ее продолжение. Однако создатели сериала отказались снимать второй сезон. Почему?

"Потому, что надо делать или хорошо, или не делать вовсе. А то, что сделать продолжение суперуспешного сериала, каким стала "Бригада", невероятно трудно, понимают все кинематографисты. Поэтому лучше не рисковать", - рассказал "РГ" один из продюсеров сериала Анатолий Сивушов.

Продюсер не скрывает - многие коллеги его не понимают.

"Мне говорят: сними продолжение, это же столько денег можно заработать. Я же обычно отвечаю словами великой Раневской: деньги проешь, а позор останется".

Ранее Анатолий Сивушов по полочкам разобрал успех "Бригады", которую уже много лет зрители называют самой культовой в 21-м веке.