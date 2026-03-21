Представлен трейлер комедии «Шары вверх»

Компания Amazon представила трейлер фильма «Шары вверх». Комедийный боевик выйдет на стриминговом сервисе Prime Video 15 апреля.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video Malaysia. Права на видео принадлежат Amazon.

Картина расскажет о двух американских маркетологах. Они срывают крупную сделку, послче чего отправляются на крупный футбольный матч в Бразилию. В один момент герои напиваются и устраивают дебош, из-за чего за ними начинается охота.

Главные роли исполнили Марк Уолберг («Отступники»), Пол Уолтер Хаузер («Дело Ричарда Джуэлла»), Бенджамин Брэтт («Афера под прикрытием»), Даниэла Мелшиор («Отряд самоубийц: Миссия навылет») и другие актёры. Режиссёром выступил Питер Фаррелли — автор знаменитых фильмов «Тупой и еще тупее» и «Зелёная книга».