Сборы фильма «Домовенок Кузя 2» превысили 150 млн рублей

Сборы фильма «Домовёнок Кузя 2» превысили 150 млн рублей

21 марта сборы фильма «Домовёнок Кузя 2» превысили 150 млн рублей. По данным ЕАИС, такого результата картина добилась на третий день с момента выхода — премьера состоялась 19 марта. Лента остаётся лидером проката, обгоняя «Сказку о царе Салтане» и «Доктора Гафа».

События «Домовёнка Кузи 2» разворачиваются спустя несколько лет после финала первого фильма. Кузя продолжает жить с Наташей и её семьёй. Баба Яга окончательно перебралась в мир людей и старается быть полезной. Всё кажется спокойным, но в их дом приходит загадочная гостья – Тихоня, с которой начинается новая волна волшебных и опасных событий. Героям предстоит снова объединиться, чтобы защитить мир от Кощея и сохранить мир сказок.

Главные роли вновь исполнили Екатерина Стулова (Баба-яга), Софья Петрова (Наташа), Марк Богатырёв (Андрей), Евгения Малахова (мама Наташи) и другие актёры. Роль Кощея досталась Ивану Охлобыстину («Интерны»). Оригинальная картина вышла в России в 2024 году и собрала в прокате более 1 млрд рублей.