От Вина Дизеля потребовали урезать бюджет нового «Форсажа»

У одиннадцатой части франшизы «Форсаж» «Форсаж: Навсегда» по-прежнему нет завершенного сценария, а большинство актерского состава пока что не заключила контракты. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

Кроме того, сообщается, что киностудия Universal потребовала, чтобы продюсер Вин Дизель и команда сократили бюджет картины по сравнению с «Форсажем 10» приблизительно на $140 млн. В противном случае Universal не готова полностью вкладываться в одиннадцатую часть франшизы.

Тем временем Вин Дизель заявил, что сценарий новой ленты напишет Майкл Лесли, который будет дорабатывать предыдущую версию. Это уже шестой сценарист, который работает над «Форсажем: Навсегда»

Ожидается, что «Форсаж: Навсегда» выйдет 17 марта 2028 года. Сейчас франшиза включает в себя десять фильмов, которые заработали $7,3 млрд в мировом прокате.

