Названа дата начала съемок нового фильма от авторов «Все везде и сразу»

Издание Collider взяло интервью у одного из режиссёров знаменитого фильма «Всё везде и сразу» Дэна Квана. Он рассказал о работе над новой картиной.

Съёмки предстоящей ленты стартуют летом, а выпустить её планируют в ноябре 2027 года. Кван не поделился деталями сюжета или информацией об актёрском составе. Он лишь отметил, что фильм выступит комедийным научно-фантастическим боевиком. Вторым режиссёром проекта станет Дэниэл Шайнерт, с которым Кван снял «Всё везде и сразу».

«Съёмки начнутся этим летом, и, если всё пойдёт по плану, фильм выйдет в ноябре 2027 года. Это будет весёлая научно-фантастическая комедия с элементами боевика и большим сердцем. Очень экзистенциальная. Всё то, чего вы ожидаете от одного из наших фильмов. Но по мере того, как мир становится всё сложнее, я считаю, что одна из моих задач как рассказчика — быть на связи с миром таким, какой он есть».

Предыдущая фантастическая лента режиссёров Квана и Шайнерта, «Всё везде и сразу», вышла в 2022 году. Фильм рассказывает об Эвелин, в чьей жизни царит бардак: витающий в облаках муж, проблемная дочь и неприятности на работе. В один момент выясняется, что героиня может путешествовать по параллельным вселенным, впитывая навыки других версий себя. Картина получила семь премий «Оскар» в 2023 году, в том числе в категории «лучший фильм».