Фильм «Здесь был Юра» вышел в онлайне

21 марта состоялась цифровая премьера фильма «Здесь был Юра». Драма уже доступна для просмотра в онлайн-кинотеатрах России.

Картина рассказывает историю живущих в московской квартире троих музыкантов, которые вынуждены 10 дней присматривать за дядей одного из них. Мужчину зовут Юра, у него ментальные особенности.

Одну из главных ролей в «Здесь был Юра» исполнил Константин Хабенский («Ночной дозор»). В ленте также снялись Кузьма Котрелев («Дети перемен»), Денис Парамонов («Аутсорс»), Александр Поршин («Прыжок») и другие актёры. Режиссёром выступил Сергей Малкин («Ветивер»). Фильм получил восторженные отзывы от зрителей и критиков, а также стал победителем кинофестиваля «Маяк».