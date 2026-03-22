Вышел трейлер черной комедии «Дикая лошадь»

В Сети появился полноформатный трейлер "Дикой лошади" (Wild Horse Nine) — новой черной комедии выдающегося британского драматурга, режиссера и сценариста Мартина Макдонаха ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури", "Семь психопатов", "Банши Инишерина").

Действие картины разворачивается в начале 1970-х. Незадолго до госпереворота в Чили агенты ЦРУ Крис (Сэм Рокуэлл) и Ли (Джон Малкович) отправляются на остров Пасхи, где "залегают на дно" и сталкиваются с внутренним кризисом.

Роли в фильме исполнили Стив Бушеми, Мариана Ди Жироламо, Айлин Салас, Паола Джаннини, культовый музыкант Том Уэйтс и королева независимого кино девяностых Паркер Поузи.

Мировой прокат стартует 6 ноября.