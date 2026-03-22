В России покажут фильм Гая Ричи «Жена и пес»

Российские показы фильма "Жена и пес" (Wife & Dog) — новой черной комедии Гая Ричи ("Молодой Шерлок") — стартуют 5 ноября. Об этом сообщает "Бюллетень кинопрокатчика".

В центре сюжета картины ученый, раскрывающий токсичность ведущего пестицида и становящийся главным врагом его могущественного производителя.

Главные роли исполнили Бенедикт Камбербэтч, Розамунд Пайк и Энтони Хопкинс. Также в ленте задействованы Космо Джарвис, Джеймс Нортон, Пэдди Консидайн, Пип Торренс и другие.

Премьера еще одной картины режиссера, экшна "Грязные деньги" с Джейком Джилленхолом и Генри Кавиллом, состоится этой весной.