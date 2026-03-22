«Острые козырьки: Бессмертный человек»: чем закончился сериал

На Netflix вышел фильм «Острые козырьки: Бессмертный человек», который завершает культовую криминальную эпопею Стивена Найта о том, как цыганский барон в кепке-восьмиклинке ставит на колени половину Великобритании. С чем герою Киллиана Мерфи приходится столкнуться в кинофинале одного из самых популярных сериалов нашего времени, рассказывает «Лента.ру».

Разгар Второй мировой войны — время расцвета банд всех мастей. Правда, Том Шелби (Киллиан Мерфи) уже давно не при делах: поседевший цыганский барон теперь проводит дни в компании единственного слуги Джонни (Пакки Ли) и многочисленных призраков прошлого. А покойников в жизни Шелби хватает: жена, любовница, братья. В свободное от меланхолии время Томми обсуждает с прислугой бомбардировки родного Бирмингема и пишет мрачную автобиографию. Правление криминальной империей тем временем взял на себя его сын Дюк (Барри Кеоган). Заматеревший бастард времени даром не теряет. Вот он избивает ветерана прошлой войны, чтобы забрать с разбомбленного склада оружие, предназначенное для новой войны. А вот договаривается с пособником нацистов Джоном Беккетом (Тим Рот) о том, чтобы разрушить экономику Великобритании с помощью 350 миллионов фальшивых фунтов.

Оригинальное название: Peaky Blinders: The Immortal Man.

Peaky Blinders: The Immortal Man. Страны: Великобритания, США, Франция.

Великобритания, США, Франция. Жанры: драма, криминальный фильм, история.

драма, криминальный фильм, история. Режиссер: Том Харпер.

Том Харпер. Сценарист: Стивен Найт.

Стивен Найт. Продюсеры: Гай Хили, Джош Коуэлл, Патрик Холлэнд.

Гай Хили, Джош Коуэлл, Патрик Холлэнд. В ролях: Киллиан Мерфи, Ребекка Фергюсон, Тим Рот, Стивен Грэм, Барри Кеоган, Софи Рандл, Нед Деннехи, Пакки Ли, Иэн Пек, Джей Ликурго.

К счастью, в поместье Шелби вовремя объявляется цыганка Кауло (Ребекка Фергюсон), которая заявляет бандиту, что общается с духами, и те требуют его возвращения в воровской мир. Поэтому Томми выбирается наконец из своей глухомани, чтобы вправить мозги распоясавшемуся отпрыску и напомнить Бирмингему, кого на самом деле нужно бояться. Для этого, конечно, придется сжечь пару построек и пострелять в нацистов. Ничего, впрочем, из ряда вон выходящего для настоящего властителя криминального мира.

Вышедший в 2013 году первый сезон «Острых козырьков» стал настоящим событием сначала в Великобритании, а затем и в остальном мире.

Немногословный отпетый мошенник у Киллиана Мерфи, к тому моменту уже сверкнувшего в «28 днях спустя» и «Начале», получился крутым настолько, что вешалки в британских пабах вскоре расцвели восьмиклинками всех цветов — к счастью, без запрятанных в козырьки бритв, которых у настоящей бирмингемской банды, скорее всего, не было (этим жутким оружием бандиты обязаны, видимо, городскому фольклору).

Помимо харизматичного главного героя «Острые козырьки» брали еще и лаконичностью повествования — за шесть эпизодов каждый сезон успевал разложить не только какую-нибудь операцию шпаны, но и осветить динамику отношений внутри хотя и дружной, но (учитывая все обстоятельства) весьма токсичной семьи. Из сезона в сезон сериал демонстрировал, как эта криминальная структура сперва разрастается, а затем встраивается в структуру власти — наглядно показывая истинную суть последней.

Именно «Острыми козырьками» Найт, создатель телешоу «Кто хочет стать миллионером?» и сценарист «Порока на экспорт», прорубил себе дорогу к большим сериалам (в том числе к эпической постапокалиптике «Видеть» с Джейсоном Момоа). Впоследствии шоураннер осуществил еще несколько попыток повторить успех «Козырьков». Получилось неровно: если «Табу» публике в целом понравился (во многом благодаря талантам Тома Харди, тоже приложившего руку к сценарию), то «Тысяча ударов», которая в лучших суфражистских традициях знакомила зрителей с королевой криминального подполья Британии, и «Дом Гиннесса», подозрительно смахивающий на грандиозную рекламу стаута, критиков уже не так впечатлили. Не в последнюю очередь, конечно, из-за нехватки харизматичных и загадочных персонажей.

Возможно, поэтому Найт решил вернуться к корням.

К тому же у сценариста остался незакрытый гештальт с Томом Шелби: на протяжении шести сезонов главный герой слишком часто демонстрировал полное безразличие к своей жизни, чтобы уйти из поля зрения без расплаты за дерзость. Даже заглавие фильма будто с издевкой намекает, что вообще-то никто не бессмертен, а криминальные элементы первой половины XX века вообще особой продолжительностью жизни не отличались.

«Бессмертный человек» всматривается в то, что сделало «Острых козырьков» великими, — в мрачного героя в центре сюжета, которому приходится разбираться со своей токсичной семьей. И проваливается там же, где сериал преуспевал.

Кеоган убедителен в роли преемника империи Шелби, но конфликта в духе «Тараса Бульбы» между ним и Мерфи так и не возникает. Химия на мгновение вспыхивает между Кеоганом и Тимом Ротом, благодаря чему даже возникает надежда на веселый экшен, как в «Бесславных ублюдках», но и она быстро рассеивается. Злую шутку с фильмом, кажется, играет каменное лицо Мерфи — большую часть времени он выглядит уже готовым призраком, холодным, отстраненным, избавленным и от моральных волнений, и от интереса к происходящему.

Или, быть может, Мерфи за годы создал настолько органичный образ бессердечного подонка, что и сам поверить не может, что спасает Британию от фальшивых банкнот Гитлера.

Понятно, что идея вновь дать Тому Шелби револьвер и сигарету и отправить его что-нибудь взрывать — в первую очередь рассчитана на фанатов, но и такое зрелище можно подавать, не изменяя духу сериала. «Бессмертный человек», которого на питчинге можно было заявить как «"Острые козырьки" против нацистов», отдает не внушающим доверия газетным очерком из времени, когда те самые нацисты Великобританию активно бомбили. Шелби в этой истории неожиданно предстает героем наподобие Капитана Америки, который — разумеется, не изменяя своим преступным привычкам, — включается во всенародную борьбу с отъявленным злом. Эти интенции у героя проявлялись и в последних сезонах сериала, в своем таймлайне приближавшегося к концу межвоенной эпохи. Карикатурная патриотичность сериала даже породила слух, будто бы в последнем сезоне появится Роуэн Аткинсон в роли Гитлера — байка настолько логичная, что продюсерам пришлось от мистера Бина официально открещиваться.

Стоит отметить, что все это время Найт продолжал расстреливать нацистов еще в одном сериале «САС: Неизвестные герои», который осенью 2025-го был продлен на третий сезон. В этом историческом боевике ужасы Второй мировой войны обыгрываются зачастую настолько бравурно, что проект хорошо смотрелся бы на экранах телевизоров того времени — как агитационный материал, призывающий записываться на фронт добровольцем. Теперь же к этому жанру запоздавшей агитки можно добавить и «Бессмертного человека»:

«Цыганская мафия уже вовсю борется с нацистами — а что для фронта сделал ты?».

Конечно, не исключено, что всеми этими проектами Найт пытается предупредить зрителя о том, что старое зло не дремлет и готово в любой момент вновь вырваться наружу, и новости как будто это опасение только подтверждают, — но на деле шоураннер вводит в драму о неоднозначном персонаже самое унылое абсолютное зло из всех возможных.

На его фоне, конечно, и головорезы Тома Шелби кажутся героями-освободителями, что не только противоречит любым историческим примерам, но и попросту несправедливо по отношению к сложному герою Мерфи — тот явно заслуживает более интригующей концовки, чем британская перепевка «Штрафбата».