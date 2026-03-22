Ярмольник оценил влияние ИИ на киноиндустрию

Ярмольник опасается влияния искусственного интеллекта на киноиндустрию
Актер театра и кино, продюсер, теле- и радиоведущий Леонид Ярмольник выразил обеспокоенность растущим влиянием искусственного интеллекта на кинематограф. Таким мнением он поделился с ТАСС.
«Я этого (повсеместного использования ИИ в кино, - прим. ТАСС) немного боюсь, потому что все начинает превращаться в искусственную пластмассу», — сказал он.
Актер отметил, что современные технологии уже позволяют воссоздавать образы артистов с помощью ИИ.
«Сегодня можно взять образы артистов - условно, Верника, Бондарчука, Ярмольника - и искусственный интеллект сыграет за них. Возникает вопрос - насколько я за это исполнение должен нести ответственность», — пояснил он.
При этом Ярмольник подчеркнул, что рассматривает искусственный интеллект исключительно как вспомогательный инструмент.
«Пока существует цивилизация, все будет зависеть от "ручной работы". Искусственный интеллект может помогать, например, [авторы смогут] на что-то тратить меньше времени, если результат будет такой же. Техника есть техника, и она никогда не сделает то, что может голова и сердце», — заключил он.