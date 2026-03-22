Ярмольник оценил влияние ИИ на киноиндустрию

Актер театра и кино, продюсер, теле- и радиоведущий Леонид Ярмольник выразил обеспокоенность растущим влиянием искусственного интеллекта на кинематограф. Таким мнением он поделился с ТАСС.

«Я этого (повсеместного использования ИИ в кино, - прим. ТАСС) немного боюсь, потому что все начинает превращаться в искусственную пластмассу», — сказал он.

Актер отметил, что современные технологии уже позволяют воссоздавать образы артистов с помощью ИИ.

«Сегодня можно взять образы артистов - условно, Верника, Бондарчука, Ярмольника - и искусственный интеллект сыграет за них. Возникает вопрос - насколько я за это исполнение должен нести ответственность», — пояснил он.

При этом Ярмольник подчеркнул, что рассматривает искусственный интеллект исключительно как вспомогательный инструмент.