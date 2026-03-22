Раскрыта дата выхода мультфильма «Тайна Коко 2»

Журналист The Wall Street Journal Бен Фриц раскрыл дату выхода продолжения популярного мультфильма «Тайна Коко». По его данным, премьера сиквела состоится 21 ноября 2029 года.

Режиссёрами будущего мультфильма выступят Ли Анкрич и Эдриан Молина, которые работали над оригинальным проектом. Сюжет второй части пока неизвестен.

«Тайна Коко» вышла в 2017 году и рассказывала историю 12-летнего Мигеля, который живёт в мексиканской деревушке в семье сапожников и тайно мечтает стать музыкантом. Однажды герой узнаёт, что между ним и его любимым певцом Эрнесто де ла Крусом существует некая связь — персонаж отправляется к своему кумиру в Страну Мёртвых и постепенно раскрывает тайны своей семьи. Картина стала одним из самых успешных оригинальных проектов студии Pixar, а также получила две премии «Оскар».