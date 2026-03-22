Как будут выходить серии сериала «Черная графиня»

Расписание выхода детективного сериала «Чёрная графиня»
26 марта стартует детективный сериал «Чёрная графиня». Шоу расскажет о том, как в Москве и Петербурге вот уже год гремит сенсационное театральное событие, которое смывает границу между художественным вымыслом и действительностью. 12-е шоу начинается, но в этот раз всё идёт не по сценарию, что приводит к трагической гибели одного из актёров. Зрители и актёры оказываются изолированными от внешнего мира.
В первый сезон войдёт восемь серий — они будут выходить каждый четверг в онлайн-кинотеатре Okko. Премьера заключительного эпизода состоится 14 мая.
- 1-я серия — 26 марта;
- 2-я серия — 2 апреля;
- 3-я серия — 9 апреля;
- 4-я серия — 16 апреля;
- 5-я серия — 23 апреля;
- 6-я серия — 30 апреля;
- 7-я серия — 7 мая;
- 8-я серия — 14 мая.