Появился трейлер черной комедии «Дом дикарей» со звездой «Короны»

В Сети появился трейлер сатирической комедии в антураже XVIII века "Дом Сэведжей" (или "Дом дикарей"/Savage House, 18+). Главные роли в фильме исполнили обладательница премии "Золотой глобус" Клэр Фой ("Корона") и номинант на премию "Оскар" Ричард Э. Грант ("Уитнэйл и я").

Действие разворачивается на фоне массовой вспышки оспы и восстания якобитов. В центре сюжета - буржуазные негодяи сэр Чонси Сэведж и его супруга, ради личной выгоды готовые на любую мерзость.

Судя по трейлеру, зрителей ожидают ряд сцен, близких по духу недавней "Гадкой сестре", фирменный британский черный юмор и полный декаданс.

Роли в фильме исполнили Бел Паули, Джек Фартинг, Кила Лорд Кэссиди, Пип Торренс, Ричард МакКейб и другие.

Режиссер и сценарист - Питер Гланц, ранее работавший над кинокомиксом "Капитан Америка: Новый мир" и романтической комедией "Самая длинная неделя" с Оливией Уайлд и Джейсоном Бейтманом.

Премьера ожидается в июне.