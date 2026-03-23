На фестивале в Суздале зрители увидели неожиданных мультгероев

На Открытом российском фестивале анимационного кино — очередная смена власти. Его президент, кинорежиссер Дмитрий Геллер, сложил полномочия. Сменит его тот, кто наберет большинство голосов в профессиональном рейтинге за свои режиссерские достижения. чей фильм коллеги назовут лучшим.

Так было год назад с «Алешенькой» Геллера про гуманоида, свалившегося на Землю. Тем не менее еще действующий президент на равных с простыми смертными участвовал теперь в конкурсе авторской анимации с новой работой «Разнообразие волн под пристальным взглядом Ма Юаня» (китайского художника 12-13 веков, автора монохромных пейзажей). Дмитрий Геллер с 2013 года преподает на севере Китая, в тех местах, где Бертолуччи снимал «Последнего императора». Со своими студентами он создает мультфильмы. Одна из них, «10000 безобразных пятен», вышел шесть лет назад.

«Разнообразие волн...» сопровождает лаконичная аннотация: «Параллельные линии иногда пересекаются». Все в этом мире предопределено, и нет ничего случайного. Лифты спускаются параллельно, летят как световые точки. Один забит немыслимым количеством людей, и в нем летит прекрасная Она. А Он — в другом лифте и в полном одиночестве, но они непременно встретятся, как встречаются люди в бассейне и поезде. Провода, стрелы дождя — все это прямые, которые где-то пересекаются, перетекают друг в друга, как прошлое и настоящее, и погружают зрителя в коллективную медитацию.

В первых кадрах лихого и мудрого фильма Светланы Андриановой «В тени деревьев, или Десять черногорских заповедей» младенец сосет материнскую грудь. Титры сообщают: человек родился усталым и живет, чтобы отдохнуть. А дальше - подтверждение того, что все должно быть в радость. Под палящим солнцем, где такое прекрасное вино и обильная еда, надо жить игристо и ярко (Андрианова много лет живет в Черногории, где никто никуда не спешит). Вот эти заповеди: «От отдыха еще никто не умирал», «Не трудись - работа убивает», «Если видишь, что кто-то отдыхает, - помоги ему» «Делай меньше и только то, что можешь. А то, что можешь, передай другим», «В тени деревьев — спасение. От отдыха еще никто не умирал», «Работа приносит болезни — не умри молодым», «Когда захочешь поработать, сядь, подожди — увидишь, это пройдет». Вот люди танцуют и выпивают, вкушают все удовольствия жизни, ведь она так коротка.

Впервые на фестивале показали целый блок картин о детях, оказавшихся наедине с недетскими проблемами, особенностями физического и ментального развития, обреченные на одиночество. Героем «Четырех остановок» Елизаветы стал глухой мальчик. С близкими он изъясняется при помощи рук. На фильме работал постановщик жестов, который помогал куклам освоить новый язык. Возвращаясь из школы в автобусе, мальчик видит ровесниц со скрипкой, звуки которой ему не дано услышать, но фантазия уносит его далеко. Он даже с Пушкиным на дружеской ноге. Солнце русской поэзии сходит с постамента, из памятника превращается в живого и не надменного собеседника.

«Апельсиновое дерево» Ольги Баулиной посвящается родителям режиссера, ее сыну Иннокентию. Ребенок становится свидетелем ссоры отца и матери, и мальчик улетает в другую реальность, где обитают сказочные существа, царят красота и гармония. На траве под окном останется только его плюшевый мишка. Можно только фантазировть на тему, что же с ним произошло.

«До дна» Александры Лукиной — история девочки, мама которой пристрастилась к спиртному и оказалась внутри зеленой бутылки. Дочь делает все, чтобы спасти мать, которую любит, а ей сложно справиться с пагубной привычкой. Очень смелая картина. Даже не вспомнить, было ли в отечественной анимации нечто подобное прежде.

«Сын» Жанны Бекмамбетовой — об одиноко живущих в степи мальчике в инвалидном кресле и его отце. Ребенок самостоятельно не может держать ложку, онне управляем. Спасает телевизор, где однажды расскажут о космосе, и это вдохновит ребенка, и он начинает рисовать. А в «По ту сторону» Александра Афанасьева особенного мальчика одноклассники называют странным и «просто чокнутым». Он чувствует себя изгоем, всех боится. Хорошо, что девочка, сидящая с ним за одной партой, поможет преодолеть преграды общения. Все эти фильмы о том, как важно, чтобы кто-то был рядом, на пересекающихся линиях.