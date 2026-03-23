Тимоти Шаламе намерен экранизировать киберпанк-роман «Детская площадка»

Звезда "Дюны" и "Марти Великолепного" Тимоти Шаламе экранизирует киберпанк-роман Ричарда Пауэрса "Детская площадка" (Playground) 2024 года. Об этом сообщает издание Deadline.

В книге рассказывается о четырех людях, которые встречаются на острове Макатеа во Французской Полинезии.

Крошечный атолл выбран для глобального замысла - отправки плавучих автономных городов в открытое море. Жители острова должны проголосовать за то, чтобы дать зеленый свет проекту или отказать мировым лидерам.

Один из главных героев - студент университета Иллинойса Тодд Кин создает уникальную платформу Playground - настоящий прорыв в области искусственного интеллекта.

Производством картины займется студия Warner Bros. Появится ли сам Шаламе на экране, пока неизвестно.