Тарантино и Сталлоне напишут сценарий для гангстерского сериала

Квентин Тарантино, который все еще не может определиться с тем, каким именно будет его десятый кинофильм, поработает вместе с Сильвестром Сталлоне над сценарием сериала в жанре нуар, сообщают инсайдеры портала TMZ.

В основе совместного проекта авторов "Убить Билла" и "Рокки" будет история о гангстерах 1930-х годов. Каждый из шести эпизодов шоу будет снят на камеру того времени.

Остальные подробности пока неизвестны.

В следующем году Тарантино поставит театральную пьесу в лондонском Вест-энде, Сталлоне в настоящий момент занят на съемках продолжения сериала "Король Талсы".