Как снимали фильм «Особенности национальной охоты»

Фильм Особенности национальной охоты, снятый Александр Рогожкин, уже много лет остается одной из самых любимых комедий, хотя изначально никто не ожидал такого успеха. Об истории фильма рассказывают авторы канала «7ДнейКино».

История началась с реального опыта: коллега Рогожкина по «Ленфильму» Михаил Кирилюк, заядлый охотник, однажды взял его с собой. Увиденное настолько поразило режиссера, что он понял — если показать это на экране буквально, зрители просто не поверят. Так родился сюжет про компанию друзей, генерала, егеря Кузьмича и финна Райво, который мечтал увидеть «настоящую русскую охоту».

Съемки проходили в Карелия, в бывшем пионерском лагере. Группа жила там же, создавая нужную атмосферу. Интересно, что актеры до последнего не знали, что снимаются в комедии: Рогожкин намеренно держал их в уверенности, что это серьезное авторское кино, чтобы избежать наигранности.

Роли распределялись непросто. Кузьмича сыграл Виктор Бычков, генерала — Алексей Булдаков, а финна Райво — молодой студент Вилле Хаапасало, которого нашли почти случайно. Семен Стругачев тоже попал в проект неожиданно — роль досталась ему после отказа другого актера.

Несмотря на то, что в кадре герои постоянно пьют, на съемках действовало строгое правило: алкоголь — только после смены. Однако холод был настоящим испытанием. Особенно тяжело далась сцена в бане: на самом деле там было почти холодно, актеры обмазывались жиром, чтобы создать эффект пота, а потом выбегали на улицу и прыгали в ледяную воду.

Съемки сопровождались и травмами. Булдаков сломал ребро, Бычков едва не утонул из-за тяжелого плаща, а несколько актеров перевернулись на лодке. Все это происходило из-за спешки — нужно было успеть до снега.

Отдельная история — медведь. Сначала хотели снимать кабана, но отказались. В итоге нашли медвежонка по кличке Боря, который оказался с характером и даже пил спиртное. Однажды он напал на Стругачева, поранив ему ногу. Тем не менее некоторые сцены снимались без дублеров — например, эпизод, где Кузьмич читает медведю лекцию.

Не менее сложной оказалась сцена с коровой в самолете. Для съемок использовали настоящий списанный бомбардировщик, найденный под Псков. Животное действительно заталкивали внутрь, а затем поднимали с помощью тросов. Это заняло много времени и вызвало немало споров в съемочной группе.

Премьера состоялась на фестивале Кинотавр в 1995 году. Фильм показали в конце программы, зал был почти пуст, и никто не ждал сенсации. Но на следующий день картина неожиданно получила главный приз. Затем последовали награды в Карловы Вары и премия Ника.

Однако главный успех пришел от зрителей. Фильм быстро разошелся на кассетах и стал по-настоящему народным. Со временем именно эта картина стала самой узнаваемой работой Рогожкина — той, за которую его помнят и любят до сих пор.

