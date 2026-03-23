Кассовые сборы «Крика 7» достигли $ 200 млн

За ещё один уикенд фильм «Крик 7» достиг важной вехи в сборах. Картина собрала кассу в размере $ 200 млн. Притом седьмая картина стала первым фильмом франшизы, преодолевшим эту отметку.

Напомним, бюджет ленты составил $ 45 млн, так что она окупилась и принесла приличную прибыль Paramount Pictures.

«Крик 7» должен был стать сиквелом мягкого перезапуска серии 2022 года, однако проект покинули исполнительницы главных ролей Мелисса Баррера («Эбигейл») и Дженна Ортега («Уэнсдей»). В новом фильме вернулась героиня оригинальных частей, Сидни Прескотт, которая сталкивается с ужасами прошлого, чтобы раз и навсегда положить конец кровопролитию.