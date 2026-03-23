Сборы фильма «Грозовой перевал» превысили $ 230 млн

Ещё один прошедший уикенд принёс в копилку «Грозового перевала» небольшую сумму. Теперь же кассовые сборы составляют более $ 230 млн. Бюджет ленты составил $ 80 млн, поэтому она уже давно окупилась.

Драма представляет собой экранизацию одноимённого романа Эмили Бронте. Картина расскажет историю любви между Кэтрин Эрншоу и Хитклифом, которого её отец взял на воспитание. Когда отец умирает, родной брат Кэтрин, завидуя тому, что Хитклиф был любимцем их отца, обращается с ним как с прислугой.

Режиссёром «Грозового перевала» выступила Эмиральд Феннел, снявшая «Солтберн». В главных ролях снялись Марго Робби и Джейкоб Элорди.