В прокат выходит мультфильм «Коты Эрмитажа 2. Тайна египетского зала»

В Москве состоялась премьера мультфильма "Коты Эрмитажа 2. Тайна египетского зала". Продолжение истории о коте Винсенте и его друге-мышонке Морисе выйдет в прокат 26 марта. Если в первой части герои охраняли музей и спасали экспонаты, то во второй персонажам предстоит отправиться в Египет, чтобы встретить настоящего Джина.

Первая часть в 2024 году получила премию "Золотой орел" в номинации "Лучший анимационный фильм".

Режиссер - Василий Ровенский, он же снимал первую часть. Фильм зрителям на премьере в Москве представил он, а также - Максим Рогальский, актеры Роман Курцын, Дарья Блохина, Снежана Самохина и Диомид Виноградов.

Роман Курцын, озвучивший кота Винсента, поделился с корреспондентами "РГ" мыслями о внутренних переменах его героя:

"У него появились дети, опираясь на свой опыт, могу вам сказать, что отцовство серьезно меняет характер. И Винсент из молодого котика превратился в настоящего пушистого кота, который проявляет себя особенно героически ближе к концу картины".

Курцын также рассказал о том, что для "Котов Эрмитажа 2" актеры сначала озвучивали героев, а уже потом создавалась анимация. Как вспоминает Роман, во время работы над первой частью артистам приходилось попадать в заранее отрисованную артикуляцию героев, что было гораздо сложнее.

Актриса Дарья Блохина, чьим голосом говорит кошка Клеопатра, отметила в разговоре с нами специфику озвучки персонажей-животных:

"Конечно, есть задача придать героине кошачьи черты речи, но при этом эмоции должны быть абсолютно человеческими".

А смысловое ядро картины, как считает Блохина, сосредоточено в идее о том, что во время трудностей необходимо сплачиваться и преодолевать их вместе.

Для режиссера Василия Ровенского работа над сценарием сиквела "Котов Эрмитажа" стала одной из самых трудных в его карьере.

"Мы потратили несколько лет на производство картины. При условии, что мы перенесли место действия, нам важно было не утратить дух первой части - в этом и заключалась особая сложность".

Сегодняшней миссией семейной мультипликации Ровенский видит объединение взрослых и детей:

"Это праздник, который родители дарят детям, потому что, как правило, любой мультфильм детям интереснее, чем родителям. Мы хотим, чтобы семьи ходили в кино и проводили вместе досуг. Это единственная миссия, которую сейчас семейный кинематограф в общем и целом может выполнять", - отметил режиссер.

Особым перформансом оказалось выступление опытного актера дубляжа Диомида Виноградова на сцене перед показом фильма. Он провел настоящий "спиритический сеанс", вызвав своего героя - мышонка Мориса. Виноградов в образе Мориса намекнул, что активная поддержка зрителей "Котов Эрмитажа 2" может поспособствовать выходу следующих частей франшизы.