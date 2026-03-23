«Холоп 3» и «Колобок» летом проверят киноиндустрию на прочность

Летние премьеры знаковых проектов должны отбить страх у продюсеров, а самым интересным весенним опытом станет судьба «Литвяка» и нового фильма Гая Ричи, сказал в эфире НСН Алексей Воронков.

Лето 2026 года станет вызовом для российской киноиндустрии, которая будет внимательно следить за прокатом фильмов «Холоп 3» и «Последний Богатырь. Колобок», заявил в интервью НСН председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков.

Самой успешной новинкой минувшего киноуикенда стал семейный сказочный фильм «Домовенок Кузя 2», которому уже предрекли миллиардные сборы. Воронков отметил, что сейчас в индустрии больше думают о грядущем лете, которое в последние годы традиционно было провальным по киносборам.

«Два самых больших опыта, которые ждут нас в этом году, это "Холоп 3" и "Колобок". Третья часть франшизы "Холоп" выйдет в начале июня, вне сезона. При этом у нас сейчас есть правило, что если Фонд кино спонсирует третью часть франшизы, она выходит летом. Еще один знаковый проект, "Колобок", выйдет в августе. Мы ждем от июня и августа каких-то хороших, веселых цифр, потому что для нас в этом году самое главное – отработать этими двумя крупными проектами. Если мы поймем всем рынком, что летом большие проекты также будут собирать, это откроет дорогу к тому, что продюсеры перестанут сильно бояться выпускать большие картины летом», — разъяснил он.

По словам Воронкова, в ближайшее время будут еще два «интересных опыта».

«30 апреля выходит фильм "Литвяк" и кинотеатры освобождают под него практически десять дней проката. Это будет самая заметная картина про Великую Отечественную войну. В мае компания "ЦПШ" выпускает новый фильм Гая Ричи. Посмотрим, насколько сильно пройдет эта картина с рекламной поддержкой. При этом на сегодняшний день мы понимаем, что в апреле не выйдет ни одного российского миллиардника, в июле тоже, на сентябрь пока тоже нет ни одного российского миллиардника», — заключил собеседник НСН.

Член совета АВК Роман Исаев ранее заявил в беседе с «Радиоточкой НСН», что новый фильм Гая Ричи «Грязные деньги» привлечет российских зрителей вне зависимости от даты выхода.