$8497.29

Расписание выхода пятого, финального сезона сериала «Пацаны»

Чемпионат.com

Уже 8 апреля состоится премьера пятого, финального сезона «Пацанов». В заключительных эпизодах главным героям предстоит раз и навсегда победить Хоумлендера и остановить тиранию супергероев. Ранее звёзды шоу отмечали, что ставки в последнем сезоне будут высоки как никогда и ни один герой не застрахован от гибели.

Когда зрители увидят финальный сезон сериала «Пацаны»
©  Кадр из сериала «Пацаны»

В пятый сезон по традиции войдёт восемь эпизодов — в день премьеры покажут две серии. Остальные эпизоды будут выходить еженедельно по средам в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video. Финал состоится 20 мая.

Расписание выхода пятого сезона сериала «Пацаны»

  • Эпизод Дата выхода
  • 1-я серия 8 апреля
  • 2-я серия 8 апреля
  • 3-я серия 15 апреля
  • 4-я серия 22 апреля
  • 5-я серия 29 апреля
  • 6-я серия 6 мая
  • 7-я серия 13 мая
  • 8-я серия 20 мая