Когда зрители увидят финальный сезон сериала «Пацаны»

Расписание выхода пятого, финального сезона сериала «Пацаны»
Уже 8 апреля состоится премьера пятого, финального сезона «Пацанов». В заключительных эпизодах главным героям предстоит раз и навсегда победить Хоумлендера и остановить тиранию супергероев. Ранее звёзды шоу отмечали, что ставки в последнем сезоне будут высоки как никогда и ни один герой не застрахован от гибели.
В пятый сезон по традиции войдёт восемь эпизодов — в день премьеры покажут две серии. Остальные эпизоды будут выходить еженедельно по средам в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video. Финал состоится 20 мая.
- Эпизод Дата выхода
- 1-я серия 8 апреля
- 2-я серия 8 апреля
- 3-я серия 15 апреля
- 4-я серия 22 апреля
- 5-я серия 29 апреля
- 6-я серия 6 мая
- 7-я серия 13 мая
- 8-я серия 20 мая