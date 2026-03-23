Когда зрители увидят финальный сезон сериала «Пацаны»

Уже 8 апреля состоится премьера пятого, финального сезона «Пацанов». В заключительных эпизодах главным героям предстоит раз и навсегда победить Хоумлендера и остановить тиранию супергероев. Ранее звёзды шоу отмечали, что ставки в последнем сезоне будут высоки как никогда и ни один герой не застрахован от гибели.

В пятый сезон по традиции войдёт восемь эпизодов — в день премьеры покажут две серии. Остальные эпизоды будут выходить еженедельно по средам в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video. Финал состоится 20 мая.

