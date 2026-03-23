Авторам «Человек-паук: Через вселенные» предлагали снять фильм с живыми актёрами

Режиссёры анимационной франшизы «Человек-паук: Через вселенные» Фил Лорд и Кристофер Миллер рассказали, что им предлагали снять фильм о Человеке-пауке с живыми актёрами.

На вопрос о том, был ли это основной фильм о Питере Паркере или один из спин-оффов Sony, режиссёры не дали прямого ответа. Говорить о возможном участии в будущем режиссёры также не стали — сейчас их приоритет заключается в завершении анимационной трилогии.

У нас есть целая Вселенная паука, которую нужно закончить. Мы на полпути.

Первый фильм франшизы вышел в 2018 году и получил «Оскар» за лучший анимационный фильм. Сиквел «Паутина вселенных» вышел в 2023 году и собрал более $ 690 млн в мировом прокате. Третья часть с подзаголовком «За пределами Вселенной» выйдет 20 июня 2027-го.