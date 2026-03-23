Представлен трейлер ремейка «Моаны»

Компания Disney представила полноценный трейлер ремейка «Моаны» с живыми актёрами. Премьера состоится 10 июля 2026 года.

Видео доступно на YouTube-канале Disney.

Деталей сюжета картины нет, но известно, что это будет именно ремейк, то есть сюжетную суть оригинала трогать не станут, а лишь переведут её в формат кино. В центре истории окажутся девочка Моана и её близкие люди. Одну из главных ролей исполнил Дуэйн Джонсон.

Оригинальный мультфильм «Моана» дебютировал в кинотеатрах в ноябре 2016 года. Лента получила ряд наград, в том числе «Грэмми» за лучшую песню, написанную для визуальных медиа.