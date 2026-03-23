Вышел трейлер пятого сезона «Хитростей»

Студия HBO Max выпустила первый трейлер пятого, финального сезона сериала «Хитрости». Премьера состоится 9 апреля.

Видео доступно на YouTube-канале HBO Max. Права принадлежат Warner Bros.

«Хитрости» рассказывают о непростых отношениях Деборы Вэнс, 70-летней комедиантки, и Авой Дэниелс, подающим надежды комедийным сценаристом, которая работает на неё. Главные роли в проекте играют Джин Смарт и Ханна Эйнбиндер.

Интересно, что сериал с каждым сезоном обретал всё бо́льшую аудиторию, однако авторы решили закончить шоу именно на пятом сезоне. Как рассказала создательница Люсия Аньелло, «Хитрости» одобрили в 2020 году во многом из-за описания финальной сцены всего произведения.