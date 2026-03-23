Почему новый «Домовенок Кузя» соберет миллиард

Сиквел «Кузи» вслед за «Чебурашкой 2» подтвердил тенденцию, что успех первой части фильма открывает дорогу к успеху для второй, сказал в эфире НСН Алексей Воронков.

Мощный старт в прокате фильма «Домовенок Кузя 2» связан с удачной датой выхода и успехом первой части франшизы, заявил в интервью НСН председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков.

Фильм от кинокомпании братьев Андреасян «Домовенок Кузя 2», стартовавший в российском прокате 19 марта, за первый уикенд заработал более 270 млн рублей, став самой успешной новинкой выходных. Первая часть франшизы, вышедшая в 2024 году, заработала 1 млрд 065 млн рублей. Воронков уверен, что новый «Кузя» также станет фильмом-миллиардером.

«Здесь очень хорошо выбрана дата выхода. С учетом того, что в первую неделю он сделал такую кассу, а детские весенние каникулы еще не начинались, в следующую неделю он в любом случае заработает и наберет свою силу к каникулам. Искренне надеемся, что отметку в миллиард он преодолеет. По большому счету, сейчас такого сильного параллельного детского контента нет, всего две картины. Думаю, что к концу каникулярных выходных мы уже будем видеть цифру, как минимум, близкую к миллиарду», — сказал эксперт.

По его словам, в российском кино вовсе не редки случаи, когда вторая часть фильма не проигрывает первой по успешности.

«Если первая часть сделана хорошо, то вторая априори будет собирать чуть больше. Если взять того же "Чебурашку", его вторая часть показывает серьезные сборы, несмотря на обилие очень сильных конкурентов в этот Новый год. Во многих кинотеатрах "Чебурашка 2" идет до сих пор. Окончательно сравнивать его сборы с первой часть можно будет 1 апреля. То же самое касается "Кузи", который очень хорошо зашел в первый раз. Я думаю, что вторая часть повторит этот успех, потому что негатива после первого "Кузи" не было от слова "совсем". Надеемся, что "Зима в Простоквашино" тоже повторит успех первой части», — заключил собеседник НСН.

В пятерке самых успешных по кассовым сборам фильмов 2026 года в российском прокате на сегодняшний день четыре отечественных сказки: «Чебурашка 2», «Простоквашино», «Буратино» и «Сказка о царе Салтане», а также американский эротический триллер «Горничная», напоминает «Радиоточка НСН».