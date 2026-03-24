Автор культового хоррора «Хижина в лесу» работает над пятой частью «Матрицы»

Режиссер и сценарист Дрю Годдард ("Хижина в лесу", "Ничего хорошего в отеле "Эль Рояль") в интервью изданию Variety рассказал, что приступил к работе над сценарием для пятого фильма франшизы "Матрица".

"Не могу сказать слишком много, потому что мы по-прежнему на стадии написания. Мне необходимо найти лучшую историю", - сказал он, добавив, что оригинальная трилогия оказала сильнейшее влияние на его творческое развитие.

На вопрос о возвращении Киану Ривза к образу Нео сценарист, нанятый студией Warner Bros. еще весной 2024 года, отвечать не стал.

Напомним, последний фильм франшизы - "Матрица: Воскрешение" (2021), снятый Ланой Вачовски, - с треском провалился в прокате.

Совсем иная ситуация у Годдарда - фильм "Проект "Аве Мария" с Райаном Гослингом, к которому он написал сценарий, возглавил мировой бокс-офис. За первые выходные картина заработала 140,9 миллиона долларов, показав самый крупный кассовый старт 2026 года.