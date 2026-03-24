«Форсаж навсегда» станет последним фильмом франшизы

Главная звезда "Форсажа" (Fast & Furious) Вин Дизель намекнул на финал самой крупной и прибыльной франшизы студии Universal.

На своей странице в соцсети актер опубликовал пост, посвященный 25-летию серии.

"25 лет. Восемь режиссеров. Бесчисленное количество сценаристов, членов съемочной группы, актеров, каждый из которых внес что-то реальное в сагу, пережившую тренды, циников и само время", - написал Дизель.

По его словам, "есть особый вес, который ложится на плечи создателей финала".

Премьера картины "Форсаж навсегда" (Fast Forever), одиннадцатого фильма франшизы, назначена на 17 марта 2028 года. Ранее Дизель обещал, что лента вернется к своим истокам.

Ожидается, что к своим ролям вернутся Мишель Родригес, Дуэйн Джонсон, Джейсон Стейтем, Джейсон Момоа, Шарлиз Терон, Алан Ритчсон и Галь Гадот.

В 2005 году Дизель анонсировал появление в картине Брайана, персонажа Пола Уокера, погибшего в 2013 году в возрасте 40 лет.

Над сценарием работает Майкл Лессли ("Иллюзия обмана 3"). Подробности сюжета остаются неизвестными.

Режиссер - Луи Летерье ("Невероятный Халк", "Битва титанов", "Братья из Гримсби"), снявший десятую часть франшизы.