Кто взял главные награды премии «Ника»

В Москве, в Театре Моссовета, только что завершилась 39-я церемония вручения кинопремии "Ника".

В какой-то степени она стала сенсационной. Ведь главные фавориты - фильмы, которые еще недавно торжествовали на другой престижной премии страны - "Золотом орле". Поэтому "Август" и "Пророк. История Александра Пушкина" практически во всех номинациях остались за скобками.

Награду за лучшую женскую роль киноакадемики присудили Светлане Крючковой, блестяще сыгравшей питерскую интеллигентку в фильме Андрея Зайцева "Двое в одной жизни, не считая собаки".

Настоящая интрига разыгралась в номинации "Лучшая мужская роль".

Здесь на победу претендовали сразу три суперзвезды: Сергей Безруков за роль капитана Павла Алёхина в фильме "Август", снятом по мотивам книги Владимира Богомолова "Момент истины" (более известное название "В августе сорок четвертого"), Юра Борисов - за роль Поэта в картине "Пророк. История Александра Пушкина" и Константин Хабенский - он сыграл дядю Юру - мужчину с ментальными особенностями в фильме "Здесь был Юра". В этой картине у актера нет слов, зато все снято на крупных планах. Он говорит глазами...

И, видимо, говорит убедительно, потому что этот приз забрал Константин Хабенский.

"Там почти все актерская импровизация, - признался Константин Хабенский, - а так как слов у меня не было, учить их не надо было, я наблюдал, как работают люди на площадке, и не заметил ни одного нетворческого человека. Все понимали, что снимается очень важное для людей, которые ведут эту команду вперед".

Актер также добавил, что был счастлив работать "с такими бесстрашными людьми".

"Я очень ждал, что же получится в итоге, - признался Хабенский. - Но получилось очень светлое кино для людей и про людей, то, что я очень люблю".

Отметим, что другой номинант - Юра Борисов - прямо сейчас репетирует "Гамлета" в МХТ им. Чехова, которым руководит Хабенский.

Приз за лучшую режиссуру взял Бакур Бакурадзе, фильм "Лермонтов".

А главную награду - за лучший игровой фильм - получил "Ветер", режиссер Сергей Члиянц. И, похоже, перед нами история человека, о котором тоже можно снять хорошую драму. Сергей рассказал со сцены, что не окончил ВГИК, и что многое в жизни прошел, в том числе был капитаном в море, даже тонул, и продюсировал фильмы.

"То, зачем я этот фильм делал, - я просто хотел вернуться в кино", - сказал режиссер сквозь слезы.

Как уже отмечала "РГ", сценарий "Ветра" - наследие легендарного дуэта 90-х Петра Луцыка и Алексея Саморядова, культовых фигур российского кинематографа, чьи работы стали голосом целого поколения.

Это картина о рыбаке Иване Морозове (Даниил Феофанов). Оставив дома молодую жену Катю (Серафима Гощанская), он отправляется в путь, обещая вернуться с едой, деньгами и достойным ее красоты платьем. Именно Катя задает главный вопрос фильма "Как жить дальше будем?".

Многие другие ленты, представленные на премии "Ника", так или иначе ищут ответ на тот же вопрос.